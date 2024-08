© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Rourke



Die US-Baumarktkette Home Depot hat überraschend ein Umsatzwachstum präsentieren können. Sind die Sorgen um sinkende Verbraucherausgaben übertrieben?Eine nachlassende Verbraucherstimmung und sinkende Konsumausgaben tragen zu den aktuell am Markt herrschenden Konjunktur- und Wachstumssorgen bei. Mit Home Depot und Walmart stehen in dieser Woche die Geschäftsberichte zwei der größten Einzelhändler der USA auf dem Programm. Während die Zahlen von Walmart am Donnerstagmittag zu erwarten sind, hat die Heimwerkerkette Home Depot am Dienstagmittag den Anfang gemacht - und konnte dabei positiv überraschen! Umsatz und Gewinn übertrifft Erwartungen Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal …