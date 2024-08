Krypto News: ChatGPT nennt 3 Gründe für eine $DOGE-Preisexplosion

Meme-Coins haben rund um den Jahreswechsel 2023/24 enormes Potenzial gezeigt. Einige Token wurden zu echten Cash Cows und haben Anlegern teilweise das 10- bis 100-fache ihrer Investments eingebracht. Natürlich haben auch etablierte Kryptowährungen gute Gewinne verzeichnet, jedoch bringen diese typischerweise eher Renditen im Bereich des Doppelten bis maximal Fünffachen.

In der aktuell abflauenden Marktlage fragen sich nun viele, ob Kryptowährungen wie DOGE ihren Preis nochmals vervielfachen können. Wir haben die künstliche Intelligenz von ChatGPT gefragt, welche drei Gründe aus ihrer Sicht für eine Preisexplosion am Memecoin-Markt sprechen.

Marktspekulation und FOMO (Fear of Missing Out)

Der wichtigste Grund, den die künstliche Intelligenz nennt, ist der spekulative Markt und das hohe Gewinnpotenzial von Meme-Coins. Gerade durch ihre hohe Volatilität mit Steigerungsraten von bis zu 100-fachen machen diese Coins für viele Investoren interessant. Immerhin kann hier ein Investment von 1.000 US-Dollar in relativ kurzer Zeit in 100.000 US-Dollar verwandelt werden.

Sobald ein Meme-Coin an Popularität gewinnt, steigt das Potenzial und die Popularität oft exponentiell. Die typische Memecoin-Kurve zeigt sich besonders häufig am Anfang von Projekten. Viele Trader neigen dazu, in Projekte zu investieren, die sich bereits um 100 oder 200 % gesteigert haben. Dadurch wird der Effekt durch das Fear of Missing Out weiter verstärkt und die Investitionsraten steigen exponentiell.

Unterstützung durch Prominente und Influencer

Gerade im Bereich der Meme-Coins ist Reichweite und Bekanntheit einer der, wenn nicht der wichtigste Punkt, um erfolgreich zu werden. Es gibt bereits viele bekannte Beispiele, wie etwa DOGE mit Elon Musk oder auch kleinere Token wie $MOTHER mit Iggy Azalea. Posts in ihren sozialen Medienkanälen können solche Token schnell Richtung Mond katapultieren, da plötzlich eine Reichweite von mehreren Millionen Menschen erreicht wird. Sollten sich also Berühmtheiten zum Hundememe äußern, könnte der Kurs wieder einen schnellen Sprung erleben.

Wiederkehrende Popularität und Nostalgie

Der Shiba Inu rund um DOGE ist eine der bekanntesten Figuren in der Meme-Kultur und hat eine lange Geschichte im Internet. Der Token könnte von einer wiederauflebenden Popularität profitieren, da Nostalgie und die Wiederentdeckung alter Memes oft zu einem erneuten Anstieg des Interesses führen können. Dies könnte insbesondere dann zutreffen, wenn neue Generationen von Internetnutzern oder Plattformen Meme-Kultur neu entdecken und fördern.

Dieser Effekt zeigt sich gerade auch beim neuen Play Doge Token. Das Projekt kombiniert die Nostalgie der 90er Jahre mit dem bekannten Hundememe und bindet die Community zusätzlich durch die Entwicklung eines neuen Play-to-Earn-Games.

Kaum ein Spielzeug hat die 90er Jahre mehr geprägt als das Tamagotchi. Der Play Doge Token bringt das kultige Spiel in 8-Bit-Grafik in die neue Web-3-Oberfläche der Blockchains. Basierend auf der BNB Smart Chain koppeln die Entwickler einen Meme-Coin mit einem Mobile Game. So können die Tokenhalter im Spiel durch das Erreichen von Zielen bzw. Aufstieg in den Bestenlisten zusätzliche $PLAY-Token verdienen. Dabei dürfen die Spieler ihre digitalen Haustiere hegen und pflegen, füttern, mit ihnen spielen und sie schlafen legen - ganz nach dem Vorbild des 90er-Jahre-Mini-Computers.

Die Idee scheint den Investoren zu gefallen, so sind mittlerweile schon über 6 Millionen US-Dollar in das Projekt geflossen. Um die Anleger und Gamer langfristig zu binden, werden in der dritten Phase der Roadmap auch noch andere Retro-Minispiele auf den Markt gebracht. Im gleichen Zuge planen die Entwickler auch die ersten CEX-Listings, um über die zentralen Börsen neue Nutzer und Community-Mitglieder gewinnen zu können.

