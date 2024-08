- Bohrarbeiten bei dem Kupfer-Zink-Massivsulfid-Zielgebiet Sesmarias in Portugal haben begonnen -- zunächst sind sieben Bohrlöcher in den Zonen Central und North geplant:

Insgesamt 4.200 Bohrmeter, wobei zwei zusätzliche 600-Meter-Bohrlöcher möglich sind;

Bohrplan zielt auf die Faltenzone der mineralisierten Sesmarias-Synform entlang einer Streichenlänge von 500-600 Metern ab.

- Auf dem Gold-Silber-Projekt Slivova im Kosovo bis zu 3.000 Bohrmeter - größtenteils dazu bestimmt, die Mineralressourcenschätzung von vermuteten und angezeigten in gemessene Ressourcen hochzustufen.

- Planung der Bohrarbeiten bei dem Zink-Kupfer-Massivsulfid-Zielgebiet Kangasjärvi in Finnland im Gange:

Drei Bohrlöcher über insgesamt 1.000 Meter geplant;

Zielt auf eine starke geophysikalische Anomalie nahe der historischen Zink-Kupfer-Mine ab, wo zuvor noch nicht gebohrt wurde.

Vancouver, BC - 13. August 2024 / IRW-Press / Avrupa Minerals Ltd. (TSXV: AVU) freut sich sehr bekanntzugeben, dass es in den kommenden Monaten auf allen drei seiner Joint-Venture-Projekte Bohrungen durchführen wird. Die Bohrarbeiten auf dem VMS-Prospektionsgebiet Sesmarias in Portugal haben bereits begonnen, und Planungen für Bohrungen über 3.000 Meter bei der Gold-Silber-Lagerstätte Slivova im Kosovo sind im Gange. Noch im 4. Quartal werden wir voraussichtlich ein 1000-Meter-Erkundungsbohrprogramm mit drei Bohrlöchern auf dem VMS-Prospektionsgebiet Kangasjärvi in Finnland durchführen.

VMS-Prospektionsgebiet Sesmarias, Portugal

Die Bohrarbeiten bei Sesmarias haben Ende Juni begonnen. Unsere Planung sieht sieben 600-Meter-Bohrlöcher über eine Streichenlänge von etwa 550 bis 600 Metern in den zentralen und nördlichen Zonen der VMS-Lagerstätte Sesmarias vor (Sektionen 250S bis 800S). Es könnten zwei weitere 600-Meter-Bohrlöcher folgen, mit Bohr-Aufschlagspunkten je nach Bedarf. Die Bohrungen sind dazu bestimmt, den Körper der höhergradigeren, in der Faltenzone enthaltenen Kupfer-Zink-Mineralisierung aufzuwerten und zu verbessern, die in früheren Bohrungen im Jahr 2021 und während des erfolgreichen Programms im vorigen Jahr durchteuft wurde (siehe vorherige Pressemitteilungen von AVU: 12. Juni 2023; 28. November 2023; und 3. Juni 2024).

Das Bohrprogramm bei Sesmarias ist Teil eines Joint Ventures zwischen Avrupa Minerals und Sandfire Mineira Portugal, Unipessoal Lda. ("Sandfire Portugal"), einer 100%igen Tochtergesellschaft von Minas de Aguas Teñidas, S.A. ("Sandfire MATSA"). Avrupa betreibt das Projekt weiterhin über das JV-Unternehmen PorMining Lda. und Sandfire Portugal finanziert nach wie vor die Explorationsarbeiten.

Paul W. Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, merkte an: "Die Bohrarbeiten bei Sesmarias sind im Gange. Unser Zielgebiet ist komprimiert und fest umrissen. Frühere Bohrungen bestimmen teilweise die muldenartige Form der Mineralisierung und zeigen eine höhergradigere polymetallische Mineralisierung, die bei der Faltenlinie in der Zone Central liegt. Wir streben an, die Faltenmineralisierung nach Norden sowie in die Schenkel der Synform hoch auszuweiten. Wir freuen uns darauf, im Laufe des Sommers weitere Neuigkeiten mitzuteilen."

Wie in dem folgenden schematischen Kreuzschnitt der Lagerstätte Sesmarias dargestellt und bereits zuvor vermerkt, werden wir auf die Faltenlinie des Systems abzielen, welches bisher teilweise auf den Sektionen 250S, 350S, 500S, 650S und 800S bestimmt wurde.

Abbildung 1. Schematisches Diagramm (vom geologischen Team von PorMining zur Verfügung gestellt), das die generelle Zielerstellung des neuen Bohrprogramms zeigt. Das Sichtfeld umfasst 500 Meter von links nach rechts sowie 1.400 Meter Tiefe (Streichenlänge).

Abbildung 2. Die hellblauen/türkisen Anmerkungen zeigen, für welche Sektionen Bohrungen geplant sind, um unser Verständnis der Mineralisierung von Sesmarias in den zentralen und nördlichen Zonen zu verbessern. Wir haben mit Bohrungen in Sektion 800S und 650S begonnen und werden im Laufe der Arbeiten in nördlicher Richtung zwischen Sektion 350S und 500S fortfahren. Im späteren Verlauf planen wir Bohrungen zwischen 500S und 650S, sowie in Sektion 250S und 350S.

Gold-Silber-Lagerstätte Slivova, Kosovo

Jüngste Gespräche mit Partner Western Tethyan Resources (WTR) machen deutlich, dass sie Bohrungen über ~3.000 Meter bei der Lagerstätte Slivova planen, die noch in diesem Sommer beginnen. Obwohl WTR derzeit Schürfgrabungen und weitangelegte Bodenprobenahmen auf dem Konzessionsgebiet durchführt, um potenzielle Satellitenlagerstätten zu Slivova aufzuwerten, geht das Unternehmen davon aus, dass sich der Großteil der anstehenden Arbeiten auf die Ressourcenerschließung in der Slivova-Hauptlagerstätte konzentriert. Weitere Informationen zu den Arbeitsplanungen werden voraussichtlich in den kommenden Wochen erhalten werden.

Zink-Kupfer-Prospektionsgebiet Kangasjärvi, Finnland

Umfangreiche Arbeiten, die bei Kangasjärvi im Laufe der letzten drei Jahre ausgeführt wurden, haben zu der Entdeckung von spannenden neuen Zielgebieten in der Nähe der historischen Lagerstätte geführt. Das Zielgebiet umfasst eine starke elektromagnetische (EM-) Anomalie, die anhand einer EM-Messung mit tiefer Bodendurchdringung vom Helikopter aus entdeckt wurde. Die intensive elektrische Leitfähigkeit könnte das Vorkommen eines unentdeckten Zentrums massiver Mineralisierung widerspiegeln, darunter kupferreiche Sulfide und eine Stockwerk-Feeder-Zone. Modellierungen weisen auf einen möglichen Mineralkörper mit Ausmaßen von 500 m mal 600 m hin, der sowohl bei dem Kangas-Main- als auch dem Kangas-North-Zielgebiet in einer Tiefe von 100 m beginnt und sich bis auf mehr als 500 m Tiefe erstreckt. Bei keinem der Zielgebiete haben zuvor Bohrungen stattgefunden.

Abbildung 3. Lage der beiden Kangas-EM-Zielgebiete, zusammen mit historischen Bohrstandorten.

Abbildung 4. Nahansicht der Kangas-Main-EM-Anomalie

Abbildung 5. Inversionsmodell im Querschnitt. Das Hauptzielgebiet befindet sich rechts von der großen Verwerfung (rot). Die historische Lagerstätte Kangasjärvi auf der linken Seite der Verwerfung könnte der "Schweif" der Hauptlagerstätte sein, getrennt durch Verwerfungen.

Unternehmen und Partner Akkerman Exploration plant drei Bohrlöcher über insgesamt 1.000 Meter in den beiden Zielgebieten bei Kangas Main und Kangas North. Wir planen einen Bohrbeginn am Anfang des 4. Quartals, abhängig von der Verfügbarkeit der Bohranlage. Weitere Einzelheiten werden veröffentlicht werden, wenn die Pläne zusammengefasst sind und das Bohrunternehmen ein Zeitfenster im Oktober hat.

Sandfire Portugal ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Sandfire MATSA, einem modernen Bergbauunternehmen, das Eigentümer und Betreiber der MATSA-Bergbaubetriebe in der spanischen Provinz Huelva ist. Mit einer Aufbereitungsanlage im Norden des iberischen Pyritgürtels, die das Erz aus drei Untertageminen bezieht, den Minen Aguas Teñidas und Magdalena in Almonaster la Real und der Mine Sotiel in Calañas, produziert Sandfire MATSA Kupfer-, Zink- und Bleikonzentrate, die über den Hafen von Huelva verkauft werden.

Western Tethyan Resources (WTR) ist ein im Vereinigten Königreich registriertes Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Südosteuropa. Das Unternehmen hat eine strategische Allianz mit Newmont Corporation und Ariana Resources und konzentriert sich derzeit auf die Exploration nach bedeutenden Kupfer-Gold-Lagerstätten im magmatischen Komplex Lecce und im Vardar-Gürtel. Das Unternehmen evaluiert derzeit einige andere Explorationsprojektmöglichkeiten in Osteuropa und zielt dabei auf Kupfer-Gold-Lagerstätten im Bereich des porphyrisch-epithermalen Übergangs ab.

Avrupa Minerals Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung von Mineralvorkommen konzentriert und ein hybrides Geschäftsmodell zur Generierung von Prospektionsgebieten verfolgt. Das Unternehmen besitzt eine 49%ige Konzession in Portugal, das VMS-Projekt Alvalade, das derzeit im Rahmen eines Earn-in-Joint-Venture-Abkommens in Option an Sandfire Portugal vergeben ist. Das Unternehmen besitzt jetzt eine zu 100 % unternehmenseigene Explorationskonzession für das Goldprojekt Slivova im Kosovo und treibt vier Prospektionsgebiete in Mittelfinnland durch die laufende Übernahme von Akkerman Finland Oy aktiv voran. Avrupa konzentriert sich bei der Projekterstellung auf politisch stabile und aussichtsreiche Regionen in Europa, zu denen derzeit Portugal, Finnland und der Kosovo gehören. Das Unternehmen sucht und entwickelt weiterhin andere Möglichkeiten in Europa.

Weitere Informationen erhalten Sie über Avrupa Minerals Ltd. unter der Telefonnummer 1-604-687-3520 oder auf unserer Website unter www.avrupaminerals.com.

Für das Board:

"Paul W. Kuhn"

Paul W. Kuhn, President & Director

Diese Pressemitteilung wurde vom Management des Unternehmens erstellt, welches auch die volle Verantwortung für deren Inhalt übernimmt. Paul W. Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, ein lizenzierter Fachgeologe und eingetragenes Mitglied der Society of Mining Engineers, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators. Er hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft. Herr Kuhn hat als qualifizierter Sachverständiger die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung nicht nur geprüft, sondern diese auch zusammengestellt bzw. die Zusammenstellung beaufsichtigt und genehmigt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76524Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76524&tr=1



