Die weltweit führende Kaffee-Kette Starbucks hat sich mit sofortiger Wirkung von Laxman Narasimhan getrennt. Als Nachfolger des glücklosen Vorstandschefs soll Brian Niccol den schlingernden Riesen wieder auf Wachstum trimmen. An der Börse feiern die Anleger die Personalentscheidung stürmisch und treiben die Aktie um zeitweise 16 Prozent in die Höhe. Die Euphorie hat einen guten Grund. Am Ende leistete sich Laxman Narasimham einen Fehler zu viel: Spätestens mit den schwachen Zahlen für das zweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...