DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 14. August (vorläufige Fassung)

=== *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: 5,50% zuvor: 5,50% *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (09:00 PK) *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H (14:00 PK) *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:30 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK) *** 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1H (08:00 PK) 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1H 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 2Q 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (08:45 PK) 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 2Q 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj Verbraucherpreise Kern PROGNOSE: k.A./+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj 10:00 DE/Medios AG, HV 10:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bürgerdialog "Jetzt", Friedrichshafen *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+0,6% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+0,6% gg Vj 1. Quartal: +0,3% gg Vq/+0,5% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-2,9% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-2,9% gg Vj 11:00 EU/EZB, Veröffentlichung des Bankenaufsichts-Newsletters 11:30 Auktion 0,0-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050 im Volumen von 1,0 Mrd EUR 11:30 Auktion 2,5-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 1,0 Mrd EUR *** 14:30 US/Realeinkommen Juli *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche *** 17:45 DE/Encavis AG, Ergebnis 2Q 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H 18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Energie-Reise durch Deutschland - TU/Türkischer Staatspräsident Erdogan empfängt Palästinenserpräsident Abbas ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2024 09:15 ET (13:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.