Der Fernbusbetreiber Flix, der mit Flixtrain auch eigene Züge auf die Schiene bringt, erlebte in diesem Jahr einiges Hin und Her. Zunächst wurde über Pläne berichtet, das Unternehmen an die Börse bringen zu wollen. Daraus wurde aber nichts und stattdessen sollte der Finanzinvestor EQT und die Kühne Holding mit einer Minderheitsbeteiligung einsteigen. Dabei bleibt es wohl auch, doch es gesellt sich noch ein weiteres Unternehmen dazu.Anzeige:Wie im "Handelsblatt" zu lesen ist, will sich auch die Porsche SE (DE000PAH0038) an einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...