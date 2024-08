Aventus ist auf Wachstumskurs in Baden-Württemberg, wo nun drei eigenständige Standorte zur Maklergruppe gehören: Das Maklerhaus OVM GmbH hat sich der Aventus Maklergruppe angeschlossen. Der Standort in Heidenheim an der Brenz und das Team bleiben erhalten. Die Aventus Maklergruppe kauft weiter zu. Nachdem zuletzt das Maklerhaus Volk Teil von Aventus wurde, hat das Unternehmen nun die Übernahme des Versicherungsmaklers OVM Ostwürttembergisches Versicherungs-Makler Büro GmbH (OVM GmbH) in Heidenheim ...

