© Foto: Thomas Banneyer/dpa



Der Kupfermarkt steht unter Druck. Laut Daniel Major von der Schweizer Großbank UBS hat eine Marktbereinigung die spekulativen Positionen in Kupfer stark reduziert.Seit dem zweiten Quartal ist der Kupferpreis zweistellig gefallen, wodurch fast der komplette Gewinn des vergangenen Jahres zunichte gemacht wurde. Die UBS hat ihr globales Angebot-Nachfrage-Modell für Kupfer aktualisiert und die Nachfrageprognose für 2024 gesenkt. Grund sind schwache makroökonomische Aussichten in China und eine unklare Nachfrageentwicklung in Europa und den USA. Für den Markt wird 2024 mit einem kleinen Überschuss von etwa 150.000 Tonnen gerechnet, während für die Jahre 2025 und 2026 weiterhin Defizite erwartet …