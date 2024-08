Ethiopian Airlines Group gibt Pläne zum Bau des größten Flughafens Afrikas in Abusera bekannt ein entscheidendes Element des 15-Jahres-Strategieplans Äthiopiens, um einer der wettbewerbsfähigsten Luftfahrtkonzerne der Welt zu werden.

Ethiopian Airlines Group CEO Mesfin Tasew and Dar's Director of Operations in Ethiopia Tariq Al-Qanni sign consultancy contract for new Abusera International Airport. (Photo: AETOSWire)