Köln (ots) -Seit 15 Jahren entführt die WDR-Doku-Reihe "Land & lecker" die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine kulinarische Reise zu interessanten Höfen in Nordrhein-Westfalen. Den Auftakt im Jubiläumsjahr feiert der WDR mit einer 90-minütigen Spezialsendung, in der sich ehemalige "Land & Lecker"-Teilnehmer:innen auf Gut Erpenbeck in Lengerich treffen. Hier lassen sie besondere Momente aus den letzten Jahren Revue passieren und werden von den Spitzenköchen Björn Freitag und Frank Buchholz bekocht.Zu sehen ist die "Land & lecker"-Spezialausgabe am Montag, den 19. August 2024, um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen und in der ARD Mediathek. Sie läutet auch die Themenwoche "Vom Land auf den Teller - so ackert der Westen" ein, die vom 19. bis zum 24. August 2024 im WDR Fernsehen, Rundfunk und Online stattfindet. Im Zuge der Themenwoche wird WDR 4 außerdem täglich von Höfen, die aus Land & lecker bekannt sind, berichten und das Jubiläumsjahr feiern.Björn Freitag und Frank Buchholz besuchen im Vorfeld ehemalige "Land & lecker"-Höfe im Sauerland, der Eifel, Ostwestfalen-Lippe und am Niederrhein. Von dort bringen sie nicht nur die Zutaten für das Land-Menü mit, sondern laden auch gleich die ehemaligen Teilnehmer:innen zum Jubiläums-Dinner ins Münsterland ein. Mit regionalen Produkten dieser Höfe zaubern sie das Land-Menü - und so schmeckt der Westen bei "Land & lecker": Als Vorspeise servieren die Köche Grillgemüse und Schinken-Spezialitäten. Zum Hauptgang bieten sie Rinderschmorbraten, Forelle vom Feuer, Rahmspargel und mit Kräuterquark gefüllte Pasta an.23. Staffel ab Montag, den 26. August 2024, im WDR FernsehenAuf die Jubiläumssendung folgt ab dem 26. August 2024 der Start der 23. Staffel "Land & lecker". Unter dem Motto "Farming for Future" werden in diesem Herbst zukunftsweisende Ideen und moderne Ansätze der Landwirtschaft vorgestellt. Jochen Kanders Blühweiden am Niederrhein sind Heimat für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und viele andere Insekten. Bei Inga Flachmeier auf dem Bergs Hof in Herford spielt Beerenobst die Hauptrolle. Um dem Klimawandel zu begegnen, probiert sie neue Sorten aus, die den kommenden Herausforderungen gewachsen sind.Rainer Overkämping baut auf seinem Münsterländer Hof aus dem 17. Jahrhundert eine bunte Vielfalt an Bio-Gemüse an. Ein besonderes Augenmerk legt er auf die Verbesserung seiner Böden. Im Rheinland züchtet Katharina Marseille mit ihrer Familie seit über 50 Jahren Pilze - mittlerweile fester Bestandteil der fleischlosen Küche. Auf dem Sauerländer Hof von Melvin Berger tummeln sich vom Aussterben bedrohte Rassen wie Ansbach-Triesdorfer Rinder, Bentheimer Schweine und Grünleger Hühner. In der Eifel lässt Lisa Schäfer auf dem Rittergut Vlatten neuen Wein wachsen und ist im großen Finale gespannt, den Gästen den ersten Jahrgang 2024 zu servieren.15 Jahre Hofbesuche, 15 Jahre Familiengeschichten"Land & lecker" führt seit 15 Jahren kreuz und quer durch Nordrhein-Westfalen und zeigt Landleben und Lebensmittel, die mit Leidenschaft hergestellt werden. Dafür besuchen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitig auf ihren Höfen und lernen neben den kulinarischen Schätzen der Region, landwirtschaftliche Ideen und Konzepte der anderen kennen. Im Mittelpunkt stehen die Vielfalt der Bauernhöfe, spannende Familiengeschichten und eine kreative Landküche.Seit 2009 produziert die megaherz "Land & lecker" im Auftrag des WDR. Zu sehen ist die 23. Staffel ab Montag, den 26. August 2024, um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen und der ARD Mediathek. Dann zählt "Land & lecker" insgesamt 138 Folgen, darüber hinaus sind weitere Folgen in Kooperation mit anderen Landesrundfunkanstalten entstanden. Die Redaktion im WDR haben Helma Potthoff und Christoph Reyer.Weitere Informationen unter landundlecker.wdr.deFotos finden Sie unter ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100Email kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5842947