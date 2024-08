Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Montag einen moderaten Anstieg im SIX SX-Handel. Trotz des kürzlich erreichten 52-Wochen-Tiefs von 85,70 CHF konnte das Papier um bis zu 0,3 Prozent auf 88,90 CHF zulegen. Dies signalisiert einen vorsichtigen Optimismus der Anleger, obwohl der Kurs noch weit vom Jahreshoch von 108,08 CHF entfernt ist. Das Handelsvolumen belief sich auf knapp eine Million Aktien, was auf ein reges Interesse der Investoren hindeutet.

Ausblick für Nestlé-Aktionäre

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine leichte Erhöhung der Dividende auf 3,11 CHF je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 101,33 CHF, was ein erhebliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 4,84 CHF je [...]

Hier weiterlesen