Krypto News: Crypto All-Stars explodiert auf 350.000 $ - neuer Meme-Coin geht viral

Der neue Token Crypto All-Stars ($STARS) hat in den ersten 48 Stunden seines Vorverkaufs bereits eine Summe von über 350.000 US-Dollar gesammelt. Diese Plattform richtet sich speziell an Besitzer von führenden Meme-Coins wie Dogecoin ($DOGE), PepeCoin ($PEPECOIN) und Shiba Inu ($SHIB). Durch den nativen Token $STARS bietet sich nun die Gelegenheit, erhebliche Belohnungen zu erhalten - zumindest ist das die Vision des Projekts, das im Whitepaper wie folgt beschrieben wird:

"Crypto All-Stars ist nicht einfach nur ein weiterer Token; es ist eine revolutionäre Staking-Plattform, die die berühmtesten Meme-Coins der Welt an einem Ort vereint. Alle Top-Münzen können auf der Crypto All-Stars-Plattform eingesetzt werden, um Belohnungen in $STARS zu verdienen."

$STARS ermöglicht es sowohl großen als auch kleineren Investoren, ihre Meme-Coins für ein passives Einkommen zu nutzen, anstatt sie ungenutzt in den Wallets zu lassen. Anleger können ihre Bestände einsetzen und eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von aktuell über 5000 Prozent erzielen. Zusätzlich können die Anleger ihre Belohnungen verdreifachen, indem sie $STARS-Token halten. Natürlich wir die Staking-Rendite sinken, wenn das Projekt bekannter wird und mehr Anleger ihre Meme-Coins staken.

Die Tokens sind direkt über die Website von Crypto All-Stars erhältlich. Der Preis liegt derzeit bei 0,00138 US-Dollar pro $STARS-Token, wird jedoch nach Abschluss der ersten Vorverkaufsrunde in Kürze leicht ansteigen. Dabei steht schon in weniger als 24 Stunden die nächste Preiserhöhung an.

Direkt zum Crypto All-Stars Presale

Erfolgreich in Meme-Coins investieren: Ist Staking die Lösung?

Im Jahr 2024 haben Meme-Coins eine starke Entwicklung gezeigt und sich als einer der führenden Sektoren im Kryptomarkt etabliert, indem sie Bitcoin ($BTC) in der ersten Jahreshälfte deutlich übertrafen. Meme-Coins mit Stärke wie Floki ($FLOKI) und Shiba Inu ($SHIB) erzielten beeindruckende Renditen von teilweise über 400 Prozent, während Bitcoin nur um rund 45 Prozent zulegen konnte.

Die zweite Jahreshälfte begann jedoch schwieriger für Meme-Coins, da die Marktstimmung nach den frühen Höchstständen abkühlte. Dies spiegelt sich auch im MarketVector Meme Coin Index wider, der die Performance der sechs wichtigsten Meme-Coins abbildet. Das Diagramm zeigt einen starken Anstieg von Mitte Februar bis Juni, gefolgt von einem merklichen Rückgang ab diesem Zeitpunkt. Die Korrektur trifft die risikobehafteten Meme-Coins historisch besonders stark.

MarketVector Meme Coin Index

Die Zukunft von Meme-Coins bleibt spannend, da ehemalige Goldman Sachs-Analysten vermuten, dass der anfängliche Anstieg in diesem Jahr nur der Beginn eines lukrativen Zyklus sein könnte. Trotz des jüngsten Marktrückgangs haben Bitcoin-Wale ihre BTC-Bestände aufgestockt - ein positives Signal für den gesamten Kryptomarkt.

Da der nächste Bullenmarkt noch ungewiss ist, könnte das Staking von Meme-Coins eine klügere Investition darstellen, als die Token ungenutzt in der Wallet zu lassen. Das Staking ermöglicht es, passives Einkommen zu generieren und den Wert der eigenen Investitionen während einer Markterholung zu steigern.

Mit Crypto All-Stars entwickeln sich Meme-Coins von einfachen Spaßsymbolen zu potenziell ertragskräftigen Projekten für die Halter.

All-in-One-Staking-Plattform: MemeVault von Crypto All-Stars

Crypto All-Stars präsentiert also mit dem Konzept MemeVault ein innovatives Staking-Protokoll, das erstmals einheitliches Staking ermöglichen soll. Über MemeVault können Investoren durch das Staking populärer Meme-Coins wie $DOGE, $PEPE, $BRETT, $SHIB und $FLOKI $STARS-Belohnungen erzielen. Insgesamt sind 11 führende Meme-Coins auf der Plattform verfügbar, die für Belohnungen eingesetzt werden können.

Die Liste von Crypto All-Stars ist nach eigener Aussage jedoch noch lange nicht vollständig, da bald weitere Meme-Coins in das MemeVault integriert werden sollen.

MemeVault wurde entwickelt, um das Staking von Meme-Coins über mehrere Token und Blockchains hinweg in einem einheitlichen System effizient zu verwalten. Anleger können ihre Erträge maximieren, indem sie $STARS-Token halten, die bis zu dreifache Renditen im Vergleich zu den üblichen Staking-Erträgen ermöglichen. Dieses System bietet also eine attraktive Möglichkeit, passives Einkommen aus derzeit gehaltenen Token zu generieren.

Das Staking bei Crypto All-Stars fördert langfristiges Halten, was sich wiederum positiv auf den $STARS-Preis auswirken soll, indem das zirkulierende Angebot reduziert wird. Aktuell sind etwa 137 Millionen $STARS im MemeVault gesperrt, mehr als die Hälfte der im Vorverkauf erzielten Mittel.

Jetzt STARS im Presale kaufen - so geht's

Der Gesamtvorrat von $STARS beläuft sich dabei auf 42 Milliarden Token. Davon sind 20 Prozent, etwa 8 Milliarden $STARS, für den Vorverkauf vorgesehen. Weitere 25 Prozent des Vorrats, rund 10,5 Milliarden $STARS, sind für Staking-Belohnungen bestimmt, während ein weiteres Viertel zur Erweiterung des MemeVault-Ökosystems reserviert ist. Die Tokenomics wirken strategisch durchdacht.

Die Teilnahme am Vorverkauf erfolgt über die offizielle Website, wo Investoren ihr Wallet verbinden und Token mit ETH, USDT oder BNB erwerben können. Zusätzlich werden auch Zahlungen mit Kreditkarte möglich sein.

Crypto All-Stars wurde einer umfassenden Prüfung durch Coinsult unterzogen, die keine kritischen Schwachstellen im Smart Contract des Tokens festgestellt hat. Die Plattform bietet zudem die Möglichkeit, sich über Telegram oder X mit der Community zu vernetzen. Da der Preis für STARS schon in 24 Stunden wieder steigt, scheint für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.