Die Angst vor einer US-Rezession beherrscht die Aktienmärkte, und die erhöhte Volatilität sorgt bei den Anlegern für unruhige Zeiten. Wir haben die komplexe Marktlage zum Anlass genommen, die möglichen Auswirkungen eines "Hard Landings" der US-Wirtschaft auf verschiedene Sektoren genauer zu analysieren. Der Panikverkauf am Montag (5.8.) gab Investoren einen ersten Eindruck davon, wie die Märkte auf eine mögliche Rezession in den USA reagieren könnten. Dabei spielte auch die Zinserhöhung in Japan eine bedeutende Rolle (vgl. PEM v. 7.8.). Unsere Auswertung zeigt, dass die Subsektoren des MSCI USA Investable Market Index auf Wochensicht grundlegend rotiert sind. So legten seit den schwachen Arbeitsmarktdaten von Donnerstag (1.8.) lediglich Basiskonsumgüter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...