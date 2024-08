DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Tecan-Aktie unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einer etwas festeren Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet und damit die Aufwärtsbewegung vom Vortag fortgesetzt. Für einen positiven Impuls sorgten dabei die US-Erzeugerpreise, die im Juli weniger stark gestiegen sind als erwartet. Die Daten stützten damit die Erwartung an Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Im Verlauf der Woche stehen allerdings noch andere Daten auf der Agenda, wobei das Hauptaugenmerk auf den Verbraucherpreisen für Juli am Mittwoch liegen dürfte.

Geopolitisch bleibt die Lage angespannt angesichts des weiter befürchteten Militärschlags des Iran gegen Israel. Dabei verdichten sich aktuell Signale, dass der bislang ausgebliebene Schlag im Laufe der Woche erfolgen könnte. Aber auch die Lage in Russland mit dem jüngsten Vorstoß der Ukraine auf russisches Gebiet wird von den Anlegern genau beobachtet.

Der SMI verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 11.928 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,17 (zuvor: 11,67) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten ging es für die Tecan-Aktie um 17,3 Prozent nach unten. Der Labortechnikhersteller hat die Prognose für das laufende Jahr deutlich nach unten genommen. Grund für das schwache organische Umsatzwachstum im ersten Halbjahr waren niedrigere Umsätze mit Biopharma-Kunden und eine allgemeine Marktschwäche in China in Kombination mit einer schwierigen Vergleichsbasis für China. Das Unternehmen wird sowohl für den Umsatz wie auch für die EBITDA-Marge etwas vorsichtiger, in der Folge dürfte auch der Konsens gesenkt werden.

Dagegen legten die Papiere von Galderma um 0,8 Prozent zu. Für den Hautpflegespezialisten gab es gleich zwei positive Nachrichten: Zum einen wird die Aktie in den MSCI-World-Index aufgenommen, wie der Indexbetreiber mitteilte. Zum anderen ist die US-Zulassung durch die Aufsichtsbehörde FDA für Nemluvio wie erhofft erfolgt. Nemluvio hatte bereits im Februar den "Priority Review" der FDA erhalten.

August 13, 2024

