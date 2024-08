© Foto: Scheidle-Design - AdobeStock



Am 5. August erlebten die internationalen Aktienmärkte einen deutlichen Rückgang, der vielen Anlegern Panik einflößte. Thorsten Polleit, Herausgeber des Boom & Bust Reports, sieht darin jedoch keinen echten Crash."Es war ein Fehlalarm", so Polleit im Interview mit wallstreetONLINE TV. Die Kurse erholten sich rasch, und die Krise verpuffte. Trotzdem bleibt er vorsichtig und prognostiziert, dass ein größerer Einbruch unvermeidlich ist. "Es ist nicht vorhersehbar, wann genau der Crash kommt, aber das Risiko nimmt zu", warnt er. Exklusiver, kostenloser Spezialreport: Der schwarze Montag Anfang August vernichtete Milliarden an Anlegergeldern. Seien Sie für das nächste Mal gewappnet. Sichern Sie …