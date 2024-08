© Foto: ZUMAPRESS.com | La Nacion - picture alliance



Die Nervosität an den Märkten bleibt groß. Wohin EUR / USD kurzfristig steigen könnte, was China-Importeure umtreibt und welche Zahlen aus Großbritannien in dieser Woche die Kurse machen.EUR / USD Die Erzeugerpreise in den USA sind am Dienstag auf Monatssicht im Bereich der Erwartungen geblieben. Auf Jahressicht haben die Erzeugerpreise über die vergangenen Veröffentlichungen kontinuierlich zugelegt und nähren damit die Sorge vor einer wieder steigenden Inflation in den USA. Eine große Bedeutung für den Währungsmarkt dürften auch die Konsumentenpreise haben, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Die Konsensschätzungen liegen bei 3,2 Prozent. Bei der vergangenen Veröffentlichung sorgte …