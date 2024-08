Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag erneut von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der DAX ging mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 17.812,05 Zählern aus dem Handel. Der MDAX der mittelgroßen Werte kletterte um 0,7 Prozent auf 24.321,70 Punkte. In den USA stiegen die Erzeugerpreise im Juli weniger stark als erwartet, was auch die Kurse hierzulande leicht stützte.Top-Gewinner im MDAX waren heute Titel, die in den vergangenen Monaten extreme Verluste hinnehmen musste. HelloFresh ging nach ...

