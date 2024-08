Pixel Watch die 3. Mit der neuen Smartwartch-Generation hat Google endlich auch an Menschen mit größeren Handgelenken gedacht und Funktionen für Läufer:innen ausgebaut. Die neue Smartwatch-Generation von Google ist da. Wie schon bei der Pixel 9 Pro und 9 Pro XL bietet der Hersteller auch bei der Pixel Watch eine größere Variante an: Neben dem 41-Millimeter-Modell gibt es nun auch eine Variante mit einem 45-Millimeter-Gehäuse. In beiden Varianten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...