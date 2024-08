Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 13 août/August 2024) - The common shares of Windfall Geotek Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Windfall Geotek has 18 years of experience in the exploration mining sector. In rough numbers, our cloud-based AI platform has enabled the company to successfully locate 40 mineral assets for clients, make 20 equity investments in companies, and stake 7,000 land claims.

_________________________________

Les actions ordinaires de Windfall Geotek Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Windfall Geotek a 18 ans d'expérience dans le secteur de l'exploration minière. En chiffres approximatifs, notre plateforme d'IA basée sur le cloud a permis à l'entreprise de localiser avec succès 40 actifs miniers pour des clients, de réaliser 20 investissements en actions dans des entreprises et de jalonner 7 000 concessions foncières.

Issuer/Émetteur: Windfall Geotek Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): WIN Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 134 091 628 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 13 280 000 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 973242 10 0 ISIN: CA 973242 10 0 8 Boardlot/Quotité: 1000 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 15 août/August 2024 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 28 février/February Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)