Adhoc-Mitteilung 13. August 2024

Strategischer Zukauf in den USA: Rheinmetall vereinbart Übernahme des Fahrzeugspezialisten Loc Performance Akquisition baut Marktposition in Nordamerika aus und stärkt Rheinmetalls Position im Wettbewerb um volumenstarke Großaufträge in den USA Mit einem strategischen Zukauf in den USA baut der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern seine Position im größten Verteidigungsmarkt der Welt aus und stärkt sein Kerngeschäft im Bereich der Landfahrzeuge für militärische Abnehmer weltweit. Rheinmetall hat heute (13. August 2024) eine Vereinbarung zum Erwerb aller Anteile an Loc Performance Products, LLC, einem renommierten Fahrzeugspezialisten mit Sitz in Plymouth, Michigan, unterzeichnet. Durch die Übernahme von Loc Performance weitet der Konzern sein Geschäft mit dem US-Militär aus, vergrößert seine industrielle Basis in den USA und schafft weitere Zugänge für seine Technologien in Nordamerika. Weiterhin stärkt Rheinmetall mit Blick auf angestrebte volumenstarke Großaufträge für Fahrzeugprogramme des U.S.-Armee mit einem Gesamtpotenzial von über 60 MrdUSD seine Fertigungskapazitäten in den USA. So ist Rheinmetall einer von zwei verbliebenen Teilnehmern in der nun laufenden Prototypenphase des Programmes XM30. Dieses dient der Einführung einer neuen Generation von Schützenpanzern. Das Volumen ist mit rund 45 MrdUSD für rund 4.000 Schützenpanzer veranschlagt. Weiterhin bewirbt sich Rheinmetall um das Common Tactical Truck (CTT)-Programm, welches ein Volumen von rund 16 MrdUSD für rund 40.000 LKW umfasst. Überdies verspricht sich Rheinmetall von der Akquisition der Loc Performance erhebliche Vorteile sowohl für sein amerikanisches als auch für sein globales Geschäft. So wird eine erfahrene Belegschaft mit hoher fachlicher Expertise - unter anderem bei der Wartung, Instandsetzung und Kampfwertsteigerung militärischer Gefechtsfahrzeuge - in die Rheinmetall-internen Lieferketten eingegliedert werden. Dem vereinbarten Kaufpreis von Loc Performance, der bei Abschluss der Transaktion fällig wird, liegt ein Unternehmenswert von 950 MioUSD zugrunde. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Mit seinen rund 1.000 qualifizierten Mitarbeitern erwirtschaftete Loc Performance beträchtliche und wachsende Umsätze. Mit seinen breit angelegten Aktivitäten wird das Unternehmen künftig einen direkten Beitrag zum schnell wachsenden US-Militärfahrzeuggeschäft des Rheinmetall-Konzerns leisten, das von American Rheinmetall Vehicles mit Sitz in Sterling Heights, MI, geführt wird. Die Akquisition erschließt dem Rheinmetall-Konzern wichtige Fähigkeiten in den USA und versetzt American Rheinmetall Vehicles in die Lage, das US-Verteidigungsministerium effektiver und umfassender zu beliefern, indem das Produktportfolio und die inländischen Fertigungskapazitäten des Unternehmens erweitert werden. Die Investition folgt Rheinmetalls klarer Strategie für Wachstum in den Vereinigten Staaten, die für den Konzern künftig ein bedeutendes Kerngeschäft sein werden. Loc Performance verfolgt dort bereits heute ein nachhaltiges Geschäftsmodell mit einem robusten organischen Wachstum, verfügt über hochqualifizierte Arbeitskräfte und bietet dem Rheinmetall-Konzern reichlich Kapazitätsreserven für die angestrebten Aufträge in den USA. Loc Performance ist ein diversifizierter Full-Service-Anbieter für den militärischen Kunden wie auch im zivilen Bereich. Neben dem Firmensitz in Plymouth, MI verfügt das Unternehmen über weitere Standorte in Lansing, MI und Lapeer, MI sowie in St. Marys, OH. Der Fahrzeugspezialist ist ein leistungsstarker Komplettanbieter von Antriebssträngen, Aufhängungen, Raupensystemen, Gummiprodukten, Panzerungsprodukten und gefertigten Strukturen für Fahrzeugplattformen. Das Unternehmen ist ein etablierter Zulieferer der US-Regierung und insbesondere OEM für die meisten militärischen Bodenfahrzeug-Kettensysteme in den USA. Zu den derzeitigen Fertigungskapazitäten von Loc Performance gehören insbesondere modernisierte Fertigungs-, Bearbeitungs- und Schweißtechniken, die die kritischen Fertigungsanforderungen der XM30- und CTT-Programme der US-Armee erfüllen können. Eine verfügbare Produktionsfläche von 1,7 Millionen Quadratmetern bietet erhebliche Kapazitäten für zukünftige Erweiterungen.





