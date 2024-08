Die Microsoft-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen Anstieg von 1,1 Prozent an der NASDAQ. Mit einem Höchststand von 412,84 USD nähert sich das Papier seinem 52-Wochen-Hoch von 468,33 USD. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 475,75 USD, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz einer kürzlich entdeckten Sicherheitslücke im Microsoft Defender Antivirus, die das Unternehmen eilig zu schließen versucht.

Technologische Herausforderungen und finanzielle Aussichten

Microsoft arbeitet intensiv an Updates für seinen Defender Antivirus, um Schwachstellen in frisch installierten Windows-Systemen zu beheben. Parallel dazu veröffentlichte das Unternehmen weitere wichtige Updates für verschiedene Windows-Versionen. Finanziell bleibt Microsoft auf Erfolgskurs: Im letzten Quartal stieg der Umsatz auf 64,73 Mrd. USD, verglichen mit 56,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 13,21 USD, was die robuste Finanzlage des Technologieriesen unterstreicht.

