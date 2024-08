Die Siltronic-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 72,85 Euro näherte sich der Kurs dem 52-Wochen-Tief von 68,15 Euro. Trotz dieser Entwicklung bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 87,00 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Aktie bewegt sich derzeit in einer volatilen Phase, wobei das 52-Wochen-Hoch von 94,00 Euro vom Januar 2024 in weite Ferne gerückt ist.

Ausblick auf Dividende und Geschäftsergebnisse

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten eine Dividende von 0,640 Euro je Aktie, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Gewinnrückgang auf 0,73 Euro je Aktie, verglichen mit 1,83 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz sank [...]

Hier weiterlesen