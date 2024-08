NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag dank der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die heimische Notenbank Fed neuen Schwung geholt. Anleger zeigten sich nach einem verhaltenen Wochenstart vor allem bei Technologiewerten wieder mutiger. Kurz bevor am Mittwoch die für die US-Geldpolitik besonders wichtigen Verbraucherpreise erwartet werden, sorgten Preissignale aus den Vereinigten Staaten für Erleichterung. Die Erzeugerpreise für Juli waren nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit 1,04 Prozent im Plus bei 39.765,64 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,68 Prozent auf 5.434,43 Punkte. Im Technologiesektor gab es die deutlichsten Gewinne: Mit einem Anstieg um 2,50 Prozent auf 19.006,43 Punkte verbuchte der Nasdaq 100 seinen vierten Gewinntag in Folge. Er schaffte es im Schlussakkord zurück über die 19 000 Punkte, die der Nasdaq-Index Anfang August zeitweise aus den Augen verloren hatte./tih/he

