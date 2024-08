Der gestrige Montag gestaltete sich an der Börse recht abwechslungsreich. Hierzulande gab es zunächst weitere Erholungen zu sehen, bevor die Anleger im weiteren Verlauf doch noch der Mut verließ. Schwache Vorgaben aus den USA sorgten beim DAX wieder für Rückschläge und per Handelsschluss reichte es nur noch für ein minimales Plus. Beim Blick auf die Einzeltitel ergab sich ebenfalls ein gemischtes Bild.Anzeige:Nach einer viel zu kurzen Phase der Erholung vor dem Wochenende geriet Evotec (DE0005664809) schon wieder unter Druck. Um ...

