DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 17.859 Pkt - Rheinmetall mit Zukauf in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Rheinmetall-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag leicht nach unten. Der Konzern übernimmt den US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance. Dem vereinbarten Kaufpreis liegt ein Unternehmenswert von 950 Millionen US-Dollar zugrunde. Durch die Übernahme weitet Rheinmetall sein Geschäft mit dem US-Militär aus, vergrößert seine industrielle Basis in den USA und schafft weitere Zugänge für seine Technologien in Nordamerika, heißt es in der Mitteilung. Weiterhin stärkt Rheinmetall mit Blick auf angestrebte volumenstarke Großaufträge für Fahrzeugprogramme der US-Armee mit einem Gesamtpotenzial von über 60 Milliarden US-Dollar seine Fertigungskapazitäten in den USA. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,2 Prozent tiefer getaxt.

Die Papiere von Patrizia gewannen 0,4 Prozent. Der Immobilien-Investor hat seine Jahresprognose nach einem schwierigen ersten Halbjahr bestätigt. Das operative Ergebnis brach jedoch um fast ein Drittel ein. Die Assets under Management sanken in den ersten sechs Monaten des Jahres um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 56,0 Milliarden Euro, wie Patrizia mitteilte. Dies sei auf den anhaltenden Bewertungsdruck zurückzuführen und entspreche den Erwartungen des Managements.

Die Singulus-Titel zeigten sich kaum verändert. Der Maschinenbauer hat die Bekanntgabe des Halbjahresberichts verschoben, weil sich die Verhandlungen mit seinem chinesischen Großaktionär über eine Neuordnung der Finanzierung weiter hinziehen. Nun gab das Unternehmen bekannt, dass die Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2024 bis zur finalen Klärung verschoben wird. Der erfolgreiche Abschluss der Gespräche mit Triumph werde bis zum 23. August erwartet.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 17.859 17.812 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 13, 2024 16:34 ET (20:34 GMT)

