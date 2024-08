Freyr, ein führender globaler Anbieter von regulatorischen Lösungen und Dienstleistungen, verkündet stolz seine herausragende Platzierung als Leader in der angesehenen Everest Group Life Sciences Regulatory and Medical Affairs Operations PEAK Matrix®-Bewertung 2024. Freyr ist aus dieser umfassenden Bewertung von über zwanzig (20) globalen Dienstleistern als Leader hervorgegangen.

Everest Group Life Sciences and Medical Affairs Operations PEAK Matrix® Assessment 2024 (Graphic: Business Wire)

Die PEAK Matrix® bietet eine unparteiische, datengestützte Bewertung von Dienstleistungs- und Technologieanbietern und kategorisiert sie auf der Grundlage ihrer Gesamtkapazitäten und ihres Markteinflusses in die Kategorien Leader, Major Contender oder Aspirant.

"In der sich rasch entwickelnden Regulierungslandschaft sehen sich Unternehmen mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, wie etwa dem Umgang mit komplexen Compliance-Rahmenwerken, sich ständig ändernden Vorschriften und unterschiedlichen geografischen Anforderungen. Infolgedessen sind Unternehmen zunehmend auf externe Dienstleister angewiesen, die über spezielles Wissen und technologisches Know-how verfügen, um diese Komplexität zu bewältigen", sagt Lloyd Fernandes, Practice Director bei der Everest Group. Er fügte hinzu: "Dank seiner umfassenden Marktpräsenz und seines robusten Partnernetzwerks, das durch sein lokales Fachwissen gestärkt wird, ist Freyr in der Lage, sich in unterschiedlichen regulatorischen Umgebungen zurechtzufinden. Darüber hinaus kann das Unternehmen dank seines umfassenden Portfolios an technologischen Lösungen, die auf der KI-Plattform Freya Fusion basieren, und seiner speziellen Kompetenzzentren die Anforderungen seiner Kunden in Bezug auf Digitalisierung und Effizienz erfüllen. Diese Stärken haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen in der Everest Group's Regulatory and Medical Affairs Operations PEAK Matrix-Bewertung 2024 als Leader positioniert wurde."

Suren Dheenadayaalan, CEO von Freyr Solutions, zeigte sich erfreut: "Die Sicherung der Leader-Position in der Everest Group Life Sciences Regulatory and Medical Affairs Operations PEAK Matrix®-Bewertung ist ein wichtiger Meilenstein für Freyr. Diese Anerkennung bekräftigt unser Engagement entlang der gesamten regulatorischen Wertschöpfungskette im Life Sciences-Sektor. Wir sind stolz darauf, als verlässlicher globaler Partner im Bereich der Regulierung anerkannt zu sein und werden uns weiterhin dafür einsetzen, Innovationen zu fördern und gleichzeitig die Compliance-Standards in der komplexen Regulierungslandschaft zu übertreffen."

Rajiv Rangan, Mitbegründer von Freyr Solutions, fügte hinzu: "Diese Anerkennung durch die renommierte Everest Group unterstreicht unser anhaltendes Engagement für hervorragende regulatorische Dienstleistungen und Lösungen, das sich über mehr als ein Jahrzehnt erstreckt. Im Namen des Gründungsteams von Freyr möchte ich unseren globalen Kollegen und Kunden unseren aufrichtigen und herzlichen Dank für ihre fortwährende und unschätzbare Unterstützung aussprechen, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre."

Über Freyr

Freyr Solutions bietet globale regulatorische Lösungen an und unterstützt mit über 2100 Experten mehr als 1550 Kunden in über 120 Ländern.

"Entdecken Sie, wie Freyr bei der Regulierung eine Vorreiterrolle spielt besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen. Freyr Solutions

