Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnete am Montag einen erfreulichen Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 61,00 Euro konnte das Papier deutliche Gewinne verbuchen. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Spitzenwert von 61,10 Euro, was das wachsende Interesse der Anleger widerspiegelt. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 40.597 Aktien, was auf eine rege Marktaktivität hindeutet.

Langfristige Perspektiven und Dividendenausblick

Trotz der positiven Tagesentwicklung bleibt die Aktie weit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 123,75 Euro, das am 14. März 2024 erreicht wurde. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,890 Euro je Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 72,25 Euro, was auf weiteres Potenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 1,95 Euro je Aktie, was die solide Position des Unternehmens unterstreicht.

