Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, gab heute seine Aufnahme in die jährliche Inc.-5000-Liste, der prestigeträchtigsten Rangliste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen des Landes bekannt. Die Liste bietet einen datengesteuerten Blick auf die erfolgreichsten Unternehmen in den dynamischsten Segmenten der Wirtschaft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240813491490/de/

Boomi Named One of America's Fastest-Growing Private Companies on the 2024 Inc. 5000 List (Graphic: Business Wire)

"Die Aufnahme in die Inc.-5000-Liste aufgenommen zu werden, ist eine Ehre und ein Beweis nicht nur für unser schnelles Wachstum, sondern auch für die steigende Nachfrage nach unserer innovativen Integrations- und Automatisierungsplattform", sagte Steve Lucas, CEO von Boomi. "Da Unternehmen sich bemühen, die Komplexität der digitalen Transformation zu bewältigen, hebt sich Boomi durch seine Führungsrolle in den Bereichen KI, Automatisierung, API-Management und intelligente Integration von der Branche ab, und diese Anerkennung spiegelt dies wider."

"Eine der größten Freuden meiner Arbeit ist die Durchsicht der Inc. 5000-Liste", sagt Mike Hofman, der kürzlich als Chefredakteur zu Inc. kam. "Für mich als Journalist und Geschichtenerzähler ist es faszinierend zu sehen, auf welch interessante und überraschende Art und Weise Unternehmen Sektoren umgestalten, vom Gesundheitswesen und der künstlichen Intelligenz bis hin zu Bekleidung und Tiernahrung. Ich gratuliere auch den diesjährigen Preisträgern, die trotz der wirtschaftlichen Störungen, mit denen wir alle in den letzten drei Jahren konfrontiert waren von Lieferkettenproblemen über die Inflation bis hin zu Veränderungen bei den Arbeitskräften ein schnelles Wachstum ihrer Unternehmen erzielt haben."

Als Pionier der Integrationsplattform als Service (iPaaS), mit einem der größten globalen Kundenstämme unter den Anbietern von Integrationsplattformen, verfügt Boomi über eine wachsende Benutzergemeinschaft von mehr als 250.000 Mitgliedern und ein weltweites Netzwerk von etwa 800 Partnern. Das Unternehmen wurde von CRN als Cloud-100- Unternehmen und ein Unternehmen und als Gewinner des 5-Sterne-Partnerprogramms ausgezeichnet.

Das Unternehmen kündigte kürzlich eine strategische Zusammenarbeit mit ServiceNow an, um gemeinsam die Kundenerfahrungen durch KI-gestützte Self-Service-Lösungen zu verbessern, und brachte vor kurzem die Boomi API Control Plane auf den Markt eine zentralisierte Plattform für die Erkennung, Verwaltung und Steuerung von APIs in einem Unternehmen. Boomi hat mit der Einführung des Boomi AI Agent Framework und sechs neuen Boomi AI Agents, die es Kunden ermöglichen, KI-gestützte Fähigkeiten für unvergleichliche Innovationen zu nutzen, eine führende Rolle in der KI-Innovation übernommen.

Da die Nachfrage von Unternehmen nach digitalen Konnektivitäts-, KI-, Integrations-, API-Management- und intelligenten Automatisierungslösungen wächst, skaliert Boomi weiterhin schnell und stellt weltweit Mitarbeiter ein. Besuchen Sie Boomi Careers für eine Liste der offenen Stellen im globalen Boomi-Team.

Eine vollständige Liste der Inc. 5000 finden Sie unter www.inc.com/inc5000.

Über Boomi

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit einem Kundenstamm von mehr als 20.000 Unternehmen weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

