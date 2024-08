Als Expertin für Elektrifizierung und Innovation wird Fletcher die Kommerzialisierung bei Sion Power vorantreiben.

Sion Power Corporation, ein führender Entwickler von modernen Batterien für elektrische Fahrzeuge (EV), hat heute bekannt gegeben, dass Pamela Fletcher dem Unternehmen als Chief Executive Officer beigetreten ist. Sie ist in der Automobilbranche eine anerkannte Größe und kennt sich mit der Entwicklung von Elektrofahrzeugen aus. Deshalb ist sie die Richtige, die Produkte des Unternehmens zu vermarkten. Sie folgt Tracy Kelley nach, die nun President und Chief Science Officer von Sion Power wird, wo sie weiterhin den technologischen Durchbruch des Unternehmens vorantreiben wird.

Zuvor war Fletcher bei Delta Air Lines als Senior Vice President, Chief Sustainability Officer aktiv und war dort für Nachhaltigkeit und Innovation im Rahmen der Strategie 'Null Emissionen' verantwortlich. Sie setzte dort das Ziel, die Emissionen des Unternehmens bis 2050 auf Null zu senken und leitete entsprechende Initiativen ein. Davor war Fletcher mehr als 15 Jahre lang bei General Motors tätig, wo sie operative Führungspositionen innehatte, wie Vice President of Global Innovation und Vice President of Electric Vehicles. Sie führte die Teams, die den elektrischen Chevrolet Bolt und Chevrolet Volt auf den Markt brachten sowie die erste Technologie, die Fahren ohne Hände ermöglicht Super Cruise.

"Wieder und wieder hat Pam der Automobilbranche neue Anstöße gegeben und preisgekrönte Produkt-, Technologie- und Businessteams geleitet. Sie hat eine Passion für Innovation und hat wachstumsstarke Geschäftsideen ins Rollen gebracht, die das traditionelle Geschäft revolutioniert und neue Kunden angezogen haben. Sie verfügt über die Fähigkeiten und Leidenschaft, um der Batterietechnologie Licerion® von Sion Power zum Durchbruch zu verhelfen. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel," sagte Stefan Jacoby, Chair, Sion Board of Directors.

"Sion Power ist das erste Unternehmen, das durch seine Technologie Licerion® eine Lithium-Metall-Anode für umfangreiche EV-Anwendungen auf den Markt bringt, was global ein Durchbruch ist," sagte Fletcher, CEO, Sion Power. "Kommerzialisierung bedeutet preiswertere elektrische Fahrzeuge für Verbraucher und eine schnellere Verbreitung, weshalb wir global schneller die Emissionen auf Null senken können. Ich fühle mich geehrt, ein Mitglied dieses Unternehmens zu werden und ich danke Tracy Kelley für seine Führung bis zu diesem Punkt und für alles, was er noch für unser Team tun wird."

Sion Power hat seit mehr als drei Jahrzehnten Lithium-basierte Batterien entwickelt. In den vergangenen acht Jahren lag der Schwerpunkt auf selbst entwickelten und patentierten Batterien. Dieses revolutionäre Energiespeichersystem soll doppelt so viel Energie liefern wie die heute gängigen Lithium-Ionen-Batterien. Mehr erfahren Sie unter: sionpower.com.

Über Sion Power

Sion Power bringt die Branche für wiederaufladbare Batterien voran mit seiner Technologie Licerion®. Licerion® ist eine fortschrittliche Methode für Lithium-Metall-Batterien. Diese resultiert in doppelt so viel Energie bei gleicher Größe und Gewicht im Vergleich zu gängigen Lithium-Ionen-Batterien. Bei bis zu 500 Wh/kg werden Licerion®-Batterien in großen Mengen in großformatigen Zellen hergestellt. Deshalb haben Licerion®-Batterien das Potenzial, die Leistung von kommerziellen und privaten elektrischen Fahrzeugen deutlich zu erhöhen. Besuchen Sie Sion Power unter: sionpower.com.

