Als COO und Mitbegründer von Kentik bringt Biegel Erfahrung in der Netzwerkautomatisierung und eine einzigartige GTM-Perspektive mit

OpsMill, ein Pionier im Bereich der Infrastruktur- und Netzwerkautomatisierung, gab heute bekannt, dass Justin Biegel dem Vorstand des Unternehmens als Berater beigetreten ist. Biegel ist COO und Mitbegründer von Kentik, einem führenden Unternehmen im Bereich der Netzwerküberwachung. Er wird seine Erfahrung in der Netzwerkautomatisierung, in der Leitung von GTM-Projekten und in der Skalierung von Startups nutzen, um OpsMill bei der Umsetzung seines einzigartigen Ansatzes zur Infrastruktur- und Netzwerkautomatisierung strategisch zu unterstützen.

"OpsMill wird von zwei intelligenten Gründern geleitet, die eine bahnbrechende Lösung für die schwierigen Probleme von Infrastruktur- und Netzwerkexperten geschaffen haben. Infrahub ist ein innovativer Ansatz für das Netzwerkdatenmanagement, der es Netzwerkteams ermöglicht, ihr Infrastrukturmanagement auf einfache Weise zu modernisieren", sagte Justin Biegel, Berater des Vorstands von OpsMill. "Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt: Die Netzwerkautomatisierung hebt schneller ab als ein Raketenschiff. Auch wenn wir noch in den Kinderschuhen stecken, werden diese Systeme beweisen, dass sie eine Voraussetzung für Unternehmen sind, um das volle Potenzial der Netzwerkautomatisierung auszuschöpfen. Ich freue mich über die Gelegenheit, mit Damien, Raphael und dem Rest des OpsMill-Teams in einem Bereich zusammenzuarbeiten, den ich aus meiner Zeit bei der Gründung und dem Aufbau von Kentik gut kenne."

Biegel bringt nachgewiesene GTM- und operative Führungsqualitäten in diese Rolle ein. Er hat über 10 Jahre Erfahrung im Technologievertrieb und in der Skalierung von Infrastruktur- und Netzwerkunternehmen. In dieser Zeit hat er als erster Vertriebsleiter dazu beigetragen, Kentik von Grund auf aufzubauen, während er eine Vielzahl von Kunden und eine breite Palette von Branchen auf der ganzen Welt betreute.

"Justin ist für uns als Gründer von großem Wert, da wir unser Unternehmen schnell wachsen lassen", so Damien Garros, CEO und Mitbegründer von OpsMill. "Sein Hintergrund in den Bereichen Vertrieb, GTM und Betrieb ergänzt unser tiefes technisches Fachwissen, wodurch eine Partnerschaft entsteht, die sicherstellt, dass OpsMill seine Marktreichweite maximiert."

Biegel war 2014 Mitbegründer von Kentik und wurde 2021 COO. Das Unternehmen hat in seiner Serie-C-Finanzierungsrunde 102 Millionen US-Dollar aufgebracht. Die Tech-Giganten Zoom, Box und Dropbox nutzen die Technologie, um eine vollständige Hybrid- und Multi-Cloud-Netzwerkbeobachtung zu erreichen.

Vor der Gründung von Kentik war Biegel bei Internap, einem globalen Anbieter von leistungsorientierten, sicheren hybriden Infrastrukturlösungen, für den Vertrieb in Nordkalifornien und im pazifischen Nordwesten verantwortlich, wo er seine Regionen zu rekordverdächtigen Leistungen führte. Biegel schloss sein Studium an der DePaul University mit einem BA in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung ab.

"Justin ist eine perfekte Ergänzung für unsere Beraterbank", sagt Raphael Maunier, COO und Mitbegründer von OpsMill. "Er hat bereits in den Bereichen Infrastruktur und Netzwerke gearbeitet. In seiner Karriere hat er insbesondere die zunehmende Bedeutung und Herausforderung der Netzwerkautomatisierung kennengelernt."

Dieser Schritt unterstreicht die anhaltenden Bemühungen von OpsMill, seinen Vorstand mit bewährten Netzwerkführern zu erweitern.

Über OpsMill

OpsMill ist das Unternehmen für Infrastrukturautomatisierung, das die Best Practices und Funktionen der branchenweit führenden Automatisierungsansätze auf einer einzigen, skalierbaren und erweiterbaren Plattform zusammenführt, damit sich Infrastruktur-, Cloud-, Netzwerk- und Sicherheitsteams auf Innovationen konzentrieren können, anstatt Toolsets integrieren zu müssen. Infrahub von OpsMill ist die branchenweit führende Open-Source-Plattform für integrierte Infrastrukturautomatisierung. OpsMill wird von Serena Capital, Partech, OVNI Capital, Kima Ventures und Better Angle unterstützt. Weitere Informationen sind verfügbar unter OpsMill.com.

