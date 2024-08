Krypto News: Deutsche KfW tokenisiert nun Bonds auf Polygon

Noch befindet sich die Tokenisierung von RWAs (Real World Assets) am Anfang und schon jetzt wird ihr ein enormes Wachstum prognostiziert. Daher widmen sich nun auch die KfW und die Börse Stuttgart Digital diesem spannenden Markt. Was sie genau vorhaben und wie sich der der Tokenisierungsmarkt in letzter Zeit entwickelt hat, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

KfW bringt tokenisierte Bonds auf Polygon

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die größte staatliche Entwicklungsbank Deutschlands, hat bekannt gegeben, dass sie die Ethereum-Skalierungslösung von Polygon nutzen wird, um gemeinsam mit der Börse Stuttgart tokenisierte Bonds herauszugeben. Dabei handelt es sich um einen Schritt einer Reihe von Maßnahmen, welche die Blockchain-Technologie in TradFi-Prozesse integrieren soll.

Bei dieser Kooperation wird die Börse Stuttgart die Infrastruktur bereitstellen. Ebenso ist sie für die Emission und Verwaltung der tokenisierten Fonds verantwortlich. Dazu gehören das Management der Wallets und die Sicherung deren privater Zugangsschlüssel.

Reguliert wird der blockchainbasierte Fonds durch das deutsche elektronische Wertpapiergesetz (eWpG). Nach diesem sind die Wertpapiere sowohl zentral als auch dezentral möglich.

Jetzt in Optimierung von Ethereum investieren!

Somit will die Börse Stuttgart Digital ihre Position als voll regulierter One-Stop-Shop stärken. Sie wollen als "Pionier" im Bereich der digitalen Assets die "digitale Marktinfrastruktur von Europa maßgeblich mitgestalten", äußerte Ulli Spankowski, der Geschäftsführer der Börse Stuttgart Digital.

Zudem hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es sich für die zweite Testwelle der Europäischen Zentralbank zur Abwicklung von blockchainbasierten Finanztransaktionen gegen Zentralbankgeld beworben hat.

Immer mehr traditionelle Finanzunternehmen widmen sich dem Bereich der Blockchain-Technologie. Auch BlackRock hat in diesem Jahr den BUILD Fonds auf der Chain von Ethereum gestartet. Ebenso wurde kürzlich der OnChain U.S. Government Money Fund von Franklin Templeton auf der Ethereum-Layer-2 Arbitrum herausgegeben.

Denn bei der Tokenisierung von RWAs (Real World Assets) handelt es sich um einen der vermuteten Blockchain-Megatrends der nächsten Jahre. Denn sie können die Effizienz, Transparenz, Verfügbarkeit und Kosten optimieren. Daher haben sie schon jetzt ein großes Interesse bei den Anlegern geweckt und mit 121 % den zweithöchsten Kursanstieg unter den Kryptosektoren verzeichnet.

Jetzt neue ETH-Layer-2 entdecken!

Kryptosektor-Jahresperformanz | Quelle: Dune - @cryptokoryo_research

Tokenisierung von RWAs bietet ein großes Potenzial

Noch befindet sich der Markt der Tokenisierung am Anfang. In dieser Hinsicht kann sich die Börse Stuttgart Digital tatsächlich als ein Pionier bezeichnen, auch wenn dies sicherlich in Bezug auf den gesamten Kryptomarkt eine Übertreibung wäre.

Laut der Dune-Seite von 21.co gibt es bisher 82 tokenisierte Investmentprodukte, welche auf einen tokeniserten Wert in Höhe von 89,50 Mrd. USD kommen. Den größten Marktanteil macht dabei der Stablecoin Tether mit 54,58 Mrd. USD und somit 60,99 % aus. Danach kommt bereits der Stablecoin von Circle mit 30,97 Mrd. USD und somit 34,61 %.

Dementsprechend wird mit 96,4 % der größte Marktanteil von den an US-Dollar gebundenen Coins ausgemacht. Danach folgen die Staatsanleihen mit 2,0 %, die Rohstoffe mit 1,1 % und die Asset-basierten Finanzen mit 0,5 %.

Jetzt in neuartige Skalierungslösung investieren!

Marktkapitalisierung der Tokenisierungs-Asset-Arten | Quelle: Dune - @21co

Bei den führenden Stablecoins gab es während des vergangenen Monats sogar ein kleiner Rücklauf von 1,3 bis 6,1 %. Im Gegensatz dazu ist Wachstum bei den Government Securities und somit Staatsanleihen feststellbar.

Bemerkenswert ist allerdings, dass trotz der Dominanz der Stablecoins mit 13 Projekten die meisten im Bereich der Staatsanleihen positioniert sind. Erst an zweiter Stelle folgen die mit Fiatwährungen abgesicherten Stablecoins mit 8 und dann die Rohstoffe mit gerade einmal 3, gefolgt von dem Rest.

Anzahl der Tokenisierungsprojekte nach Sektor | Quelle: Dune - @21co

Bei den Blockchains ist Ethereum weiterhin mit einem Marktanteil in Höhe von 84,7 % der Marktkapitalisierung aller tokenisierten Vermögenswerte führend. Danach folgt Stellar, welches auf 11,6 % kommt, danach Solana mit 1,4 % und Polygon mit 1,0 %. Während SOL langsam hinzugewinnt, nehmen die Anteile von XLM und MATIC ab.

Jetzt beliebtesten Krypto-Presale entdecken!

Anteil der Marktkapitalisierung der Tokenisierungsprojekte nach Blockchain | Quelle: Dune - @21co

Laut einer Prognose von 21.co, basierend auf Daten der Citi Group und des IMF, sollen im bärischen Szenario bis zum Jahr 2030 Vermögenswerte in Höhe von 3,49 Bil. USD tokenisiert werden. Dies entspräche einem jährlichen Wachstum von 61 %. Im Basisszenario gehen die Analysten hingegen von 6,82 Bil. USD und einem CAGR von 77 % und im bullischen Falle sogar von 9,95 Bil. USD und 87 % aus.

Marktgröße der Tokenisierung - Quelle: The State of Tokenization, 21.co

Pepe Unchained kann die Tokenisierung von RWAs verbessern

Ethereum kommt zwar auf einen Marktanteil von 84,7 % der tokenisierten Assets. Allerdings hat die Blockchain auch einige Nachteile, welche vielen Nutzern und Anlegern das Leben verkompliziert haben. Dazu zählen der Anstieg der Gebühren und die Verlangsamung der Transaktionen.

Insbesondere im Bereich der Tokenisierung von Vermögenswerten ist eine hohe Geschwindigkeit von höherer Relevanz. Ebenso können kostspielige Gebühren wie bei einigen Uniswap-Transaktionen von teilweise mehr als 100 USD pro Trade schnell die Attraktivität mindern und kleinere Beträge unrentabel machen.

All solche Probleme will Pepe Unchained mit seiner hundertmal höhere Transaktionsgeschwindigkeit sowie den nach Angaben der Website niedrigsten Gebühren verhindern. Somit könnte es schnell eine große Popularität erlangen, da einige Projekte wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Jetzt Pepe Unchained entdecken!

Neben Kryptowährungen aus dem Bereich der Tokenisierung bietet Pepe Unchained auch für viele andere Sektoren Platz, wie beispielsweise der attraktive Zukunftsmarkt KI, vielseitige NFTs sowie GameFi mit vielen und kleinen Mikrotransaktionen und einiges mehr. Je mehr Projekte sich ansiedeln, umso mehr Nutzer und Liquidität werden angezogen, was den Kurs treibt.

Einige erkennen in Pepe Unchained das potenziell führende Memecoin-Ökosystem, da es anderen Coins aus der misslichen Lage von Ethereum verhilft und somit die Lück geschlossen werden kann. Wie andere Coins aus Bereichen wie GameFi könnte $PEPU das führende Ökosystem für Memetoken und weitere Sektoren werden.

Da sich der potenziell am höchsten bewertete Memecoin noch im Vorverkauf befindet, ist es nicht verwunderlich, dass dieser mit mehr als 8,67 Mio. USD schon kurz vor seinem Abschluss steht. Noch werden die Coins für 0,0090539 USD und mit einer Staking-Rendite von 227 % angeboten, welche Verluste ausgleichen und die Rendite steigern kann.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.