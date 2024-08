EQS-News: Valuufy, Inc / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Produkteinführung

Valuufy gegründet, um nachhaltiges Wirtschaften und Investieren zu transformieren ValuuCompass setzt neuen Maßstab für Nachhaltigkeitsbewertung Kyoto, Japan, 14. August 2024 - (ACN Newswire) - Valuufy, ein bahnbrechendes Fintech-Startup, ist aus jahrzehntelanger Arbeit zur Messung und Schaffung nachhaltiger Werte am Value Research Center der Doshisha Universität hervorgegangen. Mit dem revolutionären ValuuCompass stellt Valuufy ein umfassendes System vor, das darauf abzielt, Geschäftspraktiken und Investitionen im Bereich Nachhaltigkeit zu transformieren. Es bietet einen völlig transparenten und umsetzbaren Rahmen zur Bewertung und Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung. Die aktuelle Situation der Nachhaltigkeitsberichterstattung: Verwirrend und ineffizient für Unternehmen

Viele unterschiedliche Standards und Kennzahlen

Betonung vergangener Aktivitäten statt künftiger Strategien

Schwierig, echte Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu erfassen

Kein zuverlässiger Maßstab für Investoren zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen Valuufy adressiert mit dem ValuuCompass genau diese Herausforderungen. Der ValuuCompass schließt eine kritische Lücke im Markt: das Fehlen eines ganzheitlichen, transparenten Systems zur Bewertung der tatsächlichen Auswirkungen eines Unternehmens auf die Stakeholder (Interessenvertreter) und der sich daraus ergebenden Nachhaltigkeitsrisiken. Im Mittelpunkt dieses neuen Produkts steht das Value Model, das mehr als 1.200 einzelne Einflussmessungen aus führenden globalen ESG- und Nachhaltigkeitsrahmenwerken zu einem klaren zielbasierten Modell zusammengeführt hat, um die Auswirkungen auf die Stakeholder und die Wertschöpfung zu messen.

Mit diesem neuen Bewertungssystem bietet Valuufy Unternehmen und Investoren eine klare, umsetzbare Sicht auf die Wertschöpfung, die weit über traditionelle Nachhaltigkeits- und ESG-Kennzahlen hinausgeht. "In einer Zeit, in der 'Value-Washing' - also die Vortäuschung nachhaltiger Wertschöpfung - erhebliche finanzielle und reputationsbezogene Risiken darstellt, benötigen sowohl Unternehmen als auch Investoren einen verlässlichen Kompass", sagte Kyle Barnes, CEO von Valuufy. "Die Produkte und Dienstleistungen von Valuufy bieten diese Möglichkeiten und liefern ein Maß an Transparenz und Einsicht, das über alle anderen bestehenden Lösungen hinausgeht." Dr. Philip Sugai, Forschungsdirektor bei Valuufy und Direktor am Value Research Center, betonte den revolutionären Ansatz, den Valuufy verfolgt: "Aktuelle Nachhaltigkeits- und ESG-Systeme sind grundlegend fehlerhaft, da sie sich auf rückblickende Offenlegungen statt auf zukunftsorientierte Strategien konzentrieren. Valuufy wurde gegründet, um dieses Paradigma zu ändern und Unternehmen dabei zu unterstützen, echten, messbaren Wert für ihre wichtigsten Stakeholder zu schaffen." Valuufys laufende Aktivitäten zielen darauf ab, dieses wichtige Denken in die Erstellung von Geschäftsstrategien für Unternehmen aller Größenordnungen zu integrieren. "Heute führen wir nicht nur ein neues Werkzeug ein; wir setzen einen neuen Standard für nachhaltiges Wirtschaften und Investieren", fügte Marco Koeder, Chief Marketing Officer, hinzu. "Bis 2030 streben wir an, das Value Model als globalen Maßstab für die Messung und Schaffung nachhaltiger Werte zu etablieren." Vorteile von ValuuCompass: Für Unternehmen: Erster universeller und objektiver Standard zur Messung realer Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, mit konkreten Handlungsempfehlungen zur Optimierung. Als Resultat verbessern Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsleistung und Berichterstattung.

Für Investoren: Fundierte Entscheidungen über Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in Portfolios, basierend auf strengen, quantifizierbaren Kennzahlen. Entspricht perfekt dem Bedarf des Finanzsektors. Entdecken Sie auf www.valuufy.com , wie Valuufy die Zukunft der Nachhaltigkeit revolutioniert. Über Valuufy: Valuufy, gegründet 2024 in Kyoto, Japan, ist aus zehnjähriger akademischer Wertforschung an der Doshisha Universität hervorgegangen. Geleitet von einem internationalen Team mit Expertise in Wertforschung, Nachhaltigkeitsstrategien, innovativen Technologien, Unternehmensentwicklung und ESG-Bewertungen, strebt Valuufy danach, das globale Verständnis und die Umsetzung von Nachhaltigkeit grundlegend zu verändern. Durch eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen fördert Valuufy Wertschöpfungsaktivitäten für Unternehmen jeder Größe und setzt neue Standards für transparente, datengestützte Entscheidungsfindung im Bereich Nachhaltigkeit. Das Value Research Center wurde im November 2021 an der Doshisha Universität in Kyoto, Japan, gegründet, um ein System zu entwickeln, das die Wertschöpfung und -zerstörung von Organisationen auf verschiedene Interessengruppen erfasst, analysiert und ganzheitlich bewertet. Das Ergebnis ist das Value Model, welches die Grundlage für den ValuuCompass bildet. Kontakt: Marco Koeder

E: marco@valuufy.com

T: +49-175-999-8647 Press/Media requests

E: news@valuufy.com

T: +81-90-9742-0860



