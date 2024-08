Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Die geschätzte Schauspielerin und TUMI-Botschafterin kehrt für ihre zweite Kampagne zurück, die zeigt, wie TUMI-Taschen ihren geschäftigen Lebensstil ergänzen und aufwertenHeute stellt die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI die Kollektionen Voyageur Leather und TUMI 19 Degree Frame vor, atemberaubende Neuauflagen von zwei der beliebtesten Kollektionen der Marke. Zur Feier der neuen Modelle für den Herbst 2024 hat TUMI die angesehene südkoreanische Schauspielerin Mun Ka Young als globale Botschafterin gewonnen. Sie spielt die Hauptrolle in einer immersiven Kampagne, die die Zuschauer auf die Straßen von Seoul entführt und einen Tag in ihrem Leben mit TUMI an ihrer Seite zeigt.In dieser dynamischen Kampagne führt TUMI eine luxuriöse, modische Variante seiner kultigen Voyageur-Kollektion ein, die aus hochwertigem Leder gefertigt ist. Jedes Stück wird mit Blick auf Funktionalität und Stil sorgfältig gefertigt - einschließlich der neuen TUMI "T"-Logo-Hardware - und vereint die charakteristische Eleganz und Innovation der Marke mit zeitloser, minimalistischer Anziehungskraft. Die Voyageur Leather-Kollektion umfasst Rucksäcke, Tragetaschen, Schultertaschen und Crossbodies. Ganz neu in der Kollektion ist die Mini Train Case Crossbody, die es in drei Größen gibt. Die Mini Train Case Crossbody wurde mit Blick auf die moderne Frau entworfen und definiert modische Funktionalität mit einer Vielseitigkeit, die jede Reise perfekt macht - von internationalen Reisen bis hin zu stilvollen Abenden. Die Kollektion ist in klassischem Schwarz mit goldenen oder gunmetalfarbenen Beschlägen sowie in Zinnmetallic mit gunmetalfarbenen Beschlägen erhältlich, ein festliches Angebot für die Weihnachtszeit, mit Preisen zwischen 250 und 750 US-Dollar.TUMI erweitert sein Reiseangebot in diesem Herbst mit der Einführung von TUMI 19 Degree Frame, einer innovativen Variante der markentypischen 19 Degree-Kollektion der Marke. Die TUMI 19 Degree Frame wurde speziell für die Bedürfnisse moderner Reisender entwickelt. Sie verfügt über integrierte Rahmenverschlüsse, die den Inhalt sicher aufbewahren, einziehbare Griffe für eine einfache Handhabung und die für TUMI typischen weichen, leisen Transportrollen. Das Äußere weist die ikonischen fließenden Konturen auf, die zu einem festen Bestandteil der Designsprache der Kollektion 19 Degree geworden sind. Der Innenraum ist mit Befestigungsgurten und Netztaschen mit Reißverschluss ausgestattet, die für eine optimale Organisation sorgen und es einfacher denn je machen, die Reise des Lebens problemlos anzutreten. Diese Kollektion ist in den Farben Schwarz mit Textur und Perlgrau mit Textur sowie in vier Größen erhältlich, die von Handgepäck bis hin zu Koffern reichen. Sie erfüllt die unterschiedlichsten Reisebedürfnisse mit beispielloser Funktionalität und zeitloser Ästhetik. Die Preise reichen von 895 bis 1.195 US-Dollar."Diese Saison steht für unseren kontinuierlichen Fortschritt bei TUMI, da wir uns weiter in Richtung Lifestyle für Frauen entwickeln und unsere Reiseerfahrungen ausbauen, um ein makelloseres, zeitloses und innovatives Produktsortiment zu schaffen", so Victor Sanz, globaler Kreativdirektor bei TUMI. "Als eine unserer geschätzten globalen Markenbotschafterinnen verkörpert Ka Young perfekt die stilvolle und aktive TUMI-Frau."Die Marke erweckt diese Produkteinführungen mit einer visuell beeindruckenden Kampagne mit Mun in der Hauptrolle in den farbenfrohen, belebten Straßen von Seoul zum Leben. Um die Kampagne reichhaltig und authentisch zu gestalten, beauftragte TUMI südkoreanische Kreative, den Regisseur Taejong Song und die bekannte Fotografin Kim Hee June. Song und Kim verbinden Straßenfotografie mit dynamischen Filmtechniken, um die Zuschauer in Muns Alltag eintauchen zu lassen und gleichzeitig die pulsierende Energie und urbane Architektur Seouls einzufangen. Mit Aufnahmen, die auf subtile Weise die wichtigsten Produktmerkmale hervorheben - von den leichtgängigen Rädern der TUMI 19 Degree Frame bis hin zur stilvollen Funktionalität der Voyageur Vail Tote - bietet der Film den Zuschauern einen Einblick, wie TUMI-Produkte Stil, Organisation und Spannung in den Alltag bringen."Ich habe mich persönlich sehr gefreut, dass diese Kampagne in Seoul, Südkorea, gedreht wurde, dem Ort, den ich mein Zuhause nenne," sagte die Schauspielerin Mun Ka Young. "TUMI ist die perfekte Ergänzung zu meinem mobilen Lebensstil, da ich all meine Sachen immer organisiert behalte und dabei immer elegant und stilvoll aussehe."Die Kollektionen Voyageur und 19 Degree Frame sind ab sofort unter TUMI.com und in TUMI Stores weltweit erhältlich. Bleiben Sie dran für exklusive Inhalte hinter den Kulissen der Kampagne auf den sozialen Kanälen von @TUMITravel.Informationen zu TUMI Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reisen und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden perfekte Funktionalität mit Ideenreichtum und setzen uns als lebenslanger Partner für Menschen ein, die ihren Leidenschaften nachgehen. Um mehr über TUMI zu erfahren, besuchen Sie TUMI.com und folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, Facebook, und YouTube.TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.