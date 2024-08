DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio verteidigt Vortagesgewinne

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und in Sydney zeigen sich am Mittwoch ungeachtet der sehr festen Vorgabe der Wall Street lediglich uneinheitlich. Dabei fallen die Kursausschläge der Indizes meist moderat aus. Am Vortag hatte ein geringer als erwartet ausgefallener Anstieg der US-Erzeugerpreise im Juli die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank nochmals befeuert. Aktuell scheint die Frage nur zu sein, ob es im September eine Senkung um 25 oder sogar 50 Basispunkte geben wird.

Für Zurückhaltung an den Märkten in Asien dürfte derweil sorgen, dass später am Tag aus den USA die für die Zinsrichtung als noch wichtiger geltenden Verbraucherpreise berichtet werden. Sollten diese ungünstig ausfallen könnte das Pendel auch schnell wieder in eine andere Richtung schlagen. Dazu haben die Akteure weiter die Lage im Nahen Osten im Blick, wo es jederzeit zu einer militärischen Eskalation kommen könnte.

In Tokio verteidigt der Nikkei-225-Index seine rasanten Gewinne vom Vortag, er liegt 0,2 Prozent im Plus bei 36.289 Punkten. Am Dienstag war er um über 3 Prozent nach oben geschossen. Die Börsen in Schanghai und in Hongkong zeigen sich knapp behauptet. Freundlich geht es dagegen in Seoul (+0,6%) und in Sydney (+0,5%) zu. Insbesondere in Sydney dürfte stützen, dass im Nachbarland Neuseeland die Leitzinsen gesenkt wurden.

Etwas bremsend wirken in Tokio politische Unsicherheit und die Schwäche des Dollar, ausgelöst durch die verstärkte Zinssenkungserwartung in den USA. Der Dollar hat sich von rund 147,50 Yen zur gleichen Vortageszeit auf 146,80 abgeschwächt. Im Tagestief war er auch schon für 146,05 zu haben gewesen. Mit einem festeren Yen verschlechtern sich tendenziell die Exportchancen japanischer Unternehmen. Auf Politikseite hat Regierungschef Kishida seinen Rücktritt angekündigt. Auch als Chef der Regierungspartei LDP will er nicht mehr kandidieren. Wie es mit der Nachfolge aussieht, ist offen.

Als Stimmungsbremser an den chinesischen Börsen machen Marktteilnehmer aus, dass die Kredite chinesischer Banken im Juli erstmals seit 19 Jahren gesunken seien. Dies zeige den flauen Zustand der Wirtschaft des Landes.

Unter den Einzelwerten sind vielfach Aktien aus dem Technologiesektor in der Favoritenrolle, nach der Rally ihrer US-Pendants am Vortag. In Seoul geht es beispielsweise für SK Hynix um knapp 3 und für Hanmi Semiconductor um über 4 Prozent nach oben, in Tokio für Advantest um 1,4 Prozent. In Hongkong liegt unterdessen der Subindex der Technologieaktien aber 0,8 Prozent im Minus, stärker als der breite Markt. Wenig verändert liegen in Seoul nach dem Quartalsbericht Samsung Fire & Marine Insurance.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.868,10 +0,5% +3,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 36.288,93 +0,2% +4,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.636,51 +0,6% -0,7% 08:00 Schanghai-Comp. 2.857,90 -0,4% -3,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.116,36 -0,3% +0,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.271,92 +0,4% -0,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.607,64 -0,1% +10,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0991 -0,0% 1,0993 1,0932 -0,5% EUR/JPY 161,42 -0,0% 161,43 161,65 +3,7% EUR/GBP 0,8548 +0,0% 0,8547 0,8538 k.A. GBP/USD 1,2858 -0,0% 1,2862 1,2803 k.A. USD/JPY 146,88 +0,0% 146,85 147,86 +4,2% USD/KRW 1.360,68 -0,3% 1.365,03 1.370,71 +4,8% USD/CNY 7,1225 0% 7,1225 7,1415 k.A. USD/CNH 7,1510 +0,0% 7,1487 7,1746 +2,0% USD/HKD 7,7892 +0,0% 7,7879 7,7891 -0,3% AUD/USD 0,6626 -0,1% 0,6631 0,6605 -2,7% NZD/USD 0,6012 -1,0% 0,6075 0,6044 -4,9% Bitcoin BTC/USD 61.018,90 -0,1% 61.052,20 59.211,00 n.def. ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,91 78,35 +0,7% +0,56 k.A. Brent/ICE 81,22 80,69 +0,7% +0,53 k.A. METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.461,67 2.465,09 -0,1% -3,42 +19,4% Silber (Spot) 27,73 27,85 -0,4% -0,12 k.A. Platin (Spot) 935,18 941,00 -0,6% -5,83 -5,7% Kupfer-Future 4,05 4,05 -0,1% -0,00 +2,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2024 00:18 ET (04:18 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.