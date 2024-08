EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Weicher Markt für Shared R&D Dienstleistungen; Umsatz geht im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 7 % zurück. Anhaltendes Wachstum des Auftragsbestands im Bereich Discovery - höherer Anteil integrierter langfristiger Verträge wird Umsatzbeitrag über 2024 hinaus verbessern

Starker Fortschritt von Just - Evotec Biologics mit einem Umsatzwachstum von 50 % im Vergleich zum Vorjahr; beschleunigter Kapazitätsaufbau für den J.POD in Toulouse

Das herausfordernde Marktumfeld und die hohe Fixkostenbasis führen zu einer schwächeren Profitabilität im ersten Halbjahr; Neuausrichtung der Prioritäten hin zu profitablem Wachstum gewinnt an Dynamik

Dr. Christian Wojczewski, Vorstandsvorsitzender seit dem 1. Juli, kündigt ein beschleunigtes Transformationsprogramm für das Unternehmen an, das auf den Kernkompetenzen von Evotec aufbaut

Hamburg, 14. August 2024:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute die Finanzergebnisse und die Geschäftsentwicklung für das erste Halbjahr 2024 bekannt. Dr. Christian Wojczewski, Vorstandsvorsitzender von Evotec, sagte: "In den ersten Wochen meiner Zeit bei Evotec war ich sehr beeindruckt von der Hingabe unserer erstklassigen Talentbasis, der Qualität unserer hochmodernen Technologieplattformen und den engen Partnerschaften mit führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen. Wir sind ein F&E-Powerhouse. Unsere Wissenschaft, unsere Partnerschaften und unsere Mitarbeiter:innen sind die Kernstärken, auf denen wir weiter aufbauen werden. Der Umsatz und die Profitabilität im ersten Halbjahr 2024 waren für das Unternehmen jedoch eine größere Herausforderung als erwartet. Wir bewegen uns in einem schwierigeren Marktumfeld, vor allem bedingt durch die Verlangsamung der Ausgaben für frühe Phasen der Forschung und Entwicklung. Dies erforderte von uns, unsere Transformation hin zu nachhaltigem profitablem Wachstum zu beschleunigen, unsere Stärken besser zu nutzen, die Produktivität zu steigern, die Komplexität zu reduzieren und das Unternehmen für die nächste Wachstumsphase zu stärken. Wir haben uns ein hohes Maß an Vertrauen bei unseren Partnern erarbeitet. Der Auftragsbestand ist in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen gewachsen und Just - Evotec Biologics zeigt hervorragendes Wachstum. Was die Profitabilität betrifft, so haben wir bereits mit der ersten Phase unserer im Frühjahr angekündigten Neuausrichtung der Prioritäten begonnen, die bis 2025 zu annualisierten Einsparungen von mindestens 40 Mio. € führen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, Evotec erfolgreich neu zu positionieren, das Unternehmen auszubauen und allen Stakeholdern einen überragenden Mehrwert zu bieten." Schwäche in Shared R&D bedingt durch Marktumfeld und zu hohe Kostenbasis; starkes Wachstum bei Just - Evotec Biologics Konzernumsatz steigt um 2 % auf 390,8 Mio. € (6M 2023: 383,8 Mio. €)

Umsatzerlöse von Shared R&D sinken um -7 % auf 302,4 Mio. € (6M 2023: 324,8 Mio. €); dieser Rückgang ist auf ein herausforderndes Marktumfeld zurückzuführen

Umsatzerlöse von Just - Evotec Biologics steigen um 50 % auf 88,5 Mio. € (6M 2023: 59,0 Mio. €)

Bereinigtes Konzern-EBITDA von -0,5 Mio. € (6M 2023: 33,9 Mio. €); bedingt durch die hohe Fixkostenbasis im Segment Shared R&D sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Kapazitätsaufbau für den neuen J.POD in Toulouse, Frankreich Starke Entwicklung der Plattformen für integrierte F&E und Präzisionsmedizin Neue und erweiterte Kooperationen unterzeichnet mit Owkin (Immunologie und Inflammation), Crohn's & Colitis Foundation (entzündliche Darmerkrankung), Variant Bio (Fibrose), Bayer (Präzisionskardiologie), CHDI (Huntington-Krankheit), Inserm, Lille University Hospital und Inserm Transfert (Adipositas und Stoffwechselerkrankungen)

Weiterer Fortschritt in strategischer Neurologie-Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb ("BMS"), Forschungszahlungen in Höhe von 25 Mio. US$ und 20 Mio. US$ erhalten sowie 25 Mio. US$ im Juli (nach Ende des Berichtszeitraums)

Starke Fortschritte in strategischer Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zur Entwicklung einer Pipeline von Molecular Glues lösen Zahlungen in Höhe von insgesamt 75 Mio. US$ an Evotec aus (nach Ende des Berichtszeitraums)

Validierung der Strategie von Just - Evotec Biologics durch neue und erweiterte Vereinbarungen mit ABL, FibroGen und dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium sowie eine Erweiterung der Tech-Partnerschaft mit Sandoz für Entwicklung und kommerzielle Herstellung von Biosimilars (nach Ende des Berichtszeitraums)

Neue mehrjährige Forschungskooperation inklusive einer Options- und Lizenzvereinbarung mit Pfizer, die sich zunächst auf die frühe Forschung und Entdeckung in den Bereichen Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten konzentriert (nach Ende des Berichtszeitraums) Neuausrichtung zu profitablem Wachstum gewinnt an Dynamik Mit Wirkung zum 01. Juli 2024 übernahm Dr. Christian Wojczewski als Vorstandsvorsitzender ("CEO") von Interim CEO Dr. Mario Polywka; seit dem 15. Juni 2024 ist Aurélie Dalbiez neue Chief People Officer ("CPO")

Hauptversammlung 2024: Wesley Wheeler und Duncan McHale ersetzen als neue Aufsichtsratsmitglieder Dr. Elaine Sullivan und Dr. Mario Polywka

Neuausrichtung auf profitables Wachstum im Plan eine erwartete jährliche EBITDA-Verbesserung von über 40 Mio. € ab H2 2024 zu erreichen, durch Ausstieg aus Gentherapie und Schließung des Standorts in Orth, Österreich Schließung der Chemie-Aktivitäten in Marcy (Lyon, Frankreich), Entkoppelung des Herstellungsgeschäfts in Halle/Westfalen, Deutschland, vom Kerngeschäft Identifiziertes Potenzial für den Abbau von etwa 400 Stellen weltweit Verkleinerung der physischen Präsenz durch Auflösung bestimmter Mietverträge Positive Auswirkungen des globalen Programms zur Optimierung des Einkaufs

Einmalige Kosten im Zusammenhang mit vorrangigen Rückstellungsmaßnahmen in Höhe von 68 Mio. € im ersten Halbjahr 2024 Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Konzernumsatz 1) zwischen 790 und 820 Mio. € erwartet (2023: 781,4 Mio. €)

zwischen 790 und 820 Mio. € erwartet (2023: 781,4 Mio. €) F&E Aufwand in Höhe von 50 bis 60 Mio. € erwartet (2023: 64,8 Mio. €)

Bereinigtes Konzern-EBITDA1) in Höhe von 15 bis 35 Mio. € erwartet (2023: 66,4 Mio. €) 1) Prognose einschließlich künftiger nicht zum Kerngeschäft gehörender Tätigkeiten Ausführlichere Informationen und Finanztabellen finden Sie im Halbjahresbericht, der auf der Evotec-Website unter folgendem Link veröffentlicht ist: https://www.evotec.com/de/investor-relations/finanzpublikationen . Webcast/Telefonkonferenz Das Unternehmen beabsichtigt, eine Telefonkonferenz abzuhalten, um die Ergebnisse zu erörtern und über den aktuellen Stand der Geschäftsentwicklung zu informieren. Die Telefonkonferenz findet in englischer Sprache statt.



Details zum Webcast Datum:Mittwoch, 14. August 2024 Uhrzeit:14.00 Uhr (deutsche Zeit) Zur Teilnahme am Audio-Webcast melden Sie sich über diesen Link an. Die Präsentation wird kurz vor der Veranstaltung zum Download zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung auf unserer Website unter www.evotec.com/de/investor-relations/finanzpublikationen zur Verfügung stehen.

Details der Telefonkonferenz Für die Teilnahme per Telefon registrieren Sie sich bitte vorab über diesen Link . Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den entsprechenden Einwahldaten wie Telefonnummer, Zugangscode und PIN für den Anruf. Sollten Sie sich per Telefon einwählen, können Sie die Präsentation parallel dazu im Internet unter diesem Link verfolgen. Über Evotec SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec bietet Partnerschaften und Lösungen zur Pipeline Co-creation von allen Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Institutionen und anderen Akteure des Gesundheitswesens an. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5.000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die Standorte des Unternehmens in Europa und den USA bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn . Zukunftsbezogene Aussagen

