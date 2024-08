EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

technotrans steigert Ergebnis im 2. Quartal deutlich und bleibt auf Kurs für das Gesamtjahr Konzernumsatz erreicht 115,3 Mio. € (Vorjahr: 132,5 Mio. €)

Die EBIT-Marge beträgt 3,5 % (Vorjahr: 4,5 %) bei einem EBIT von 4,0 Mio. € (Vorjahr: 5,9 Mio. €)

EBIT-Marge bereinigt um Einmalaufwendungen (0,8 Mio. €) beträgt 4,2 %

Spürbarer Aufholeffekt: EBIT-Marge im 2. Quartal bei 6,2 %

Energy Management erzielt Umsatzzuwachs von 26 % und erweitert Perspektive durch bedeutende Serienaufträge

Vorstand bestätigt Prognosen für 2024 und 2025 Sassenberg, 14. August 2024 - technotrans steigerte die Performance trotz eines fortgesetzt schwierigen wirtschaftlichen Umfelds erwartungsgemäß und bleibt für das Gesamtjahr 2024 auf Kurs. Beleg hierfür ist eine deutlich höhere EBIT-Marge von 6,2 % im 2. Quartal 2024 gegenüber dem 1. Quartal (0,7 %). Der Konzernumsatz erreichte im 1. Halbjahr 115,3 Mio. € (Vorjahr: 132,5 Mio. €). Das operative Konzernergebnis (EBIT) betrug 4,0 Mio. € (Vorjahr: 5,9 Mio. €). Hieraus ergibt sich eine EBIT-Marge von 3,5 % (Vorjahr: 4,5 %). Im EBIT sind Einmalaufwendungen von 0,8 Mio. € für das Effizienzprogramm enthalten. Ohne diese Aufwendungen wäre eine EBIT-Marge von 4,2 % erzielt worden. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) betrug 11,5 % (Vorjahr: 12,4 %). Das Effizienzprogramm wurde planmäßig umgesetzt. technotrans beendete das 2. Quartal mit einem soliden Auftragsbestand von 84 Mio. €. Der Vorstand erwartet auf dieser Basis eine zunehmende Umsatz- und Ertragsdynamik im 2. Halbjahr 2024. Die Prognose, im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz zwischen 245 und 270 Mio. € bei einer EBIT-Marge zwischen 5,5 % und 7,5 % zu erreichen, wird bestätigt. Die mittelfristigen Ziele für das Geschäftsjahr 2025 haben ebenfalls weiterhin Bestand. "technotrans hat trotz der schwachen Konjunktur im 2. Quartal 2024 die Profitabilität deutlich erhöht. Damit bleiben wir im 1. Halbjahr bezogen auf unsere Umsatz- und Ergebniserwartungen auf Kurs. Hier zeigen sich die positiven Effekte des Effizienzprogramms ttSprint, welches wir konsequent vorantreiben.", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. "Darüber hinaus unterstreichen bedeutende, in diesem Jahr erzielte Geschäftsabschlüsse die aussichtsreiche Perspektive von technotrans." Deutlicher Anstieg der Profitabilität im 2. Quartal 2024

Der technotrans-Konzern erwirtschaftete im 1. Halbjahr 2024 einen Umsatz von 115,3 Mio. € (Vorjahr: 132,5 Mio. €). Ausschlaggebend für den Rückgang um 12,9 % gegenüber Vorjahr ist die Investitionszurückhaltung in der überwiegenden Anzahl der Fokusmärkte aufgrund der schwachen konjunkturellen Rahmenbedingungen. Unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld entwickelte sich der Fokusmarkt Energy Management. Dieser realisierte unter anderem aufgrund der hohen Nachfrage nach Thermomanagement-Systemen für Schienenfahrzeuge und die E-Mobility-Ladeinfrastruktur ein starkes Umsatzwachstum von 26 % gegenüber dem Vorjahr. Das EBIT des Konzerns erreichte 4,0 Mio. € (Vorjahr: 5,9 Mio. €). Die EBIT-Marge betrug 3,5 % (Vorjahr: 4,5 %). Die Profitabilität bezogen auf das 2. Quartal 2024 liegt mit 6,2 % deutlich über dem Vorjahreswert von 3,7 %. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere Ertragsbeiträge aus dem Service-Geschäft. Im EBIT enthalten sind Einmalaufwendungen für das Effizienzprogramm in Höhe von 0,8 Mio. €. Ohne diese Aufwendungen wäre eine EBIT-Marge von 4,2 % erzielt worden. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) betrug 11,5 % (Vorjahr: 12,4 %). Neue Großaufträge im Bereich E-Busse und Datacenter

technotrans baute seine Marktposition im Bereich Energy Management weiter aus. Im April wurde für das neu entwickelte Liquid-Cooling-System zur Ausstattung von bestehenden Datacentern ein Erstauftrag abgeschlossen. Ein bedeutender Fortschritt wurde auch bei Batteriekühlsystemen für E-Busse erzielt. Der im Mai veröffentlichte Großauftrag eines namhaften europäischen Elektrobus-Herstellers über die Serienfertigung von Batterie-Thermomanagement-Systemen (BTMS) stellt einen wichtigen Meilenstein der Markpositionierung in Europa dar. Im Bereich Print unterstreichen Meldungen der bedeutenden Druckmaschinenhersteller über signifikante Auftragseingänge im Rahmen der Leitmesse drupa die Erwartung einer Umsatzbelebung im 2. Halbjahr 2024. Effizienzprogramm als umfassende Konzern-Transformation

Das zu Jahresbeginn gestartete Programm ttSprint zur Steigerung der Effizienz des technotrans-Konzerns verläuft planmäßig. Alle für das 1. Halbjahr 2024 definierten Meilensteine wurden erreicht. Hierzu zählt insbesondere die organisatorische Neuausrichtung auf eine marktorientierte Ziel-Struktur des Konzerns. Die Transformation in die neue Struktur wird im 2. Halbjahr 2024 planmäßig abgeschlossen. Vorstand bekräftigt Prognose

Das starke 2. Quartal, bedeutende Vertriebserfolge, die solide Auftragslage und nicht zuletzt die Fortschritte bei der Umsetzung des Effizienzprogramms bestärken die Erwartung eines anziehenden Geschäftsverlaufs im 2. Halbjahr 2024. Der Vorstand bekräftigt daher seine Prognose, im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz zwischen 245 und 270 Millionen € bei einer EBIT-Marge zwischen 5,5 und 7,5 % sowie einem ROCE zwischen 14,0 und 16,0 % zu erzielen. Aufwendungen aus dem Effizienzprogramm sind hierin enthalten. Die mittelfristigen Ziele, im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen 265 und 285 Millionen € bei einer EBIT-Marge zwischen 9,0 und 12,0 % sowie einen ROCE über 15 % zu realisieren, behalten unverändert Gültigkeit. M&A-Transaktionen sind hierin nicht enthalten. "Der schwachen Konjunktur setzen wir ein fundiertes Geschäftsmodell, eine klare Strategie, finanzielle Stabilität und ein hochmotiviertes Team entgegen. Mit unserem Effizienzprogramm ttSprint reduzieren wir zudem unsere Strukturkosten nachhaltig. So werden wir auch unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unsere Ziele 2024 und 2025 erreichen", betont Michael Finger. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 262,1 Mio. €.



Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

