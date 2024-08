EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Brockhaus Technologies AG: Hochprofitables Wachstum im ersten Halbjahr 2024 - Prognose für 2024 bestätigt Wachstum der Umsatzerlöse um +29,7% auf € 109,0 Mio. und des bereinigten EBITDA um +31,0% auf € 37,8 Mio.

Free Cashflow vor Steuern steigt auf € 2,3 Mio. (H1 2023: € -143 Tsd.) und das bereinigte Ergebnis je Aktie um +53% auf € 0,66

Bikeleasing wächst dynamisch weiter; Umsatzerlöse +42,8% und bereinigtes EBITDA +29,5% über dem Vorjahr - stärkstes Neukundenwachstum in einem ersten Halbjahr seit Firmengründung mit einem Anstieg der Unternehmenskundenanzahl auf ca. 67.000 (+30,5% in den vergangenen zwölf Monaten)

Umbenennung des Segments von Financial Technologies in HR Benefit & Mobility Platform; mit der Akquisition von Probonio vollzieht Bikeleasing den strategischen Schritt, sich zu einer vollumfassenden Multi-Benefit-Plattform weiterzuentwickeln

IHSE erwartet starkes Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr; hoher Auftragsbestand von € 11,5 Mio. per Ende Juli, getrieben durch neu erfüllte Produktstandards für hoch sicherheitskritische Umgebungen

Geringe Nettoverschuldung im Konzern von 0,74x bereinigtes LTM EBITDA

Prognose für 2024 unverändert mit Umsatzerlösen von € 220 Mio. - € 240 Mio. und bereinigtem EBITDA von € 80 Mio. - € 90 Mio. Frankfurt am Main, 14. August 2024. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) setzt ihren dynamischen und hochprofitablen Wachstumskurs fort. So erzielte die Technologiegruppe im ersten Halbjahr 2024 Umsatzerlöse von € 109,0 Mio., was einem Wachstum von +29,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (H1 2023: € 84,1 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg um +31,0% auf € 37,8 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 34,6% (H1 2023: € 28,8 Mio.; 34,3% Marge). Dies gelang trotz höherer Personal- und sonstiger betrieblicher Aufwendungen zur Ermöglichung des langfristigen Wachstums. Das bereinigte EBIT legte um +32,7% auf € 35,5 Mio. zu. Da insbesondere im Segment Security Technologies (IHSE) im zweiten Halbjahr ein deutlich höheres Geschäftsvolumen zu erwarten ist, liegt der Konzern auf Kurs, die kommunizierte Gesamtjahresprognose mit einem Umsatzwachstum auf € 220 Mio. - € 240 Mio. (2023: € 187 Mio.) und einem bereinigten EBITDA von € 80 Mio. - € 90 Mio. (2023: € 62 Mio.) zu erreichen.



Neben dem starken Wachstum von BKHT steigt der Free Cashflow vor Steuern auf € 2,3 Mio. (H1 2023: € -143 Tsd.). Der negative Free Cashflow im Vorjahr wurde durch einen außergewöhnlich hohen Refinanzierungs-Backlog bei Bikeleasing in den Peak-Sommermonaten beeinflusst, der auch in diesem Jahr besteht, jedoch keine Herausforderungen mehr darstellt. Der deutliche Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie um +53% auf € 0,66 im Vergleich zum Vorjahr (H1 2023: € 0,43) wurde durch die teilweise Rückführung des Akquisitionsdarlehens unterstützt.



Aufgrund der Akquisitionen von vier externen Handelsagenturen im Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing und Probonio) im Geschäftsjahr 2023 berichtet der Konzern die Ertragskennzahlen für den Vorjahreszeitraum H1 2023 zur besseren Vergleichbarkeit zusätzlich auf pro-forma Basis. Da die Akquisitionen keinen Beitrag zum Umsatz leisten, sondern ausschließlich kostensenkend wirken, fallen die pro-forma-Ergebnisse bei unveränderten Umsatzerlösen höher aus. Verglichen mit den pro-forma-Kennzahlen stieg das bereinigte EBITDA in H1 2024 um +19,1% (H1 2023: € 31,7 Mio.; 37,7% Marge) und das bereinigte EBIT um +19,8% (H1 2023: € 29,6 Mio.; 35,3% Marge).



Vor Bereinigungen belief sich das EBITDA auf € 35,6 Mio. (H1 2023: € 27,9 Mio.) und das EBIT auf € 23,9 Mio. (H1 2023: € 18,5 Mio.). Das EBIT ist insbesondere von rein konsolidierungstechnischen PPA-Abschreibungen beeinflusst.



"Die positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024 bestätigt erneut die starke Wachstumsdynamik unserer Technologiegruppe, selbst in herausfordernden konjunkturellen Zeiten. Vor allem Bikeleasing bereitet uns viel Freude, insbesondere durch das stärkste Neukundenwachstum, das jemals in einem ersten Halbjahr erzielt werden konnte. Mit einem Anstieg der Unternehmenskundenanzahl auf ca. 67.000 unterstreicht dies die erfolgreiche Umsetzung unserer Expansionsstrategie. Durch den geplanten Roll-out weiterer Mitarbeiter-Benefits in der zweiten Jahreshälfte über die im April erworbene Tochter Probonio erwarten wir außerdem zusätzliches Potenzial über das bisherige Bikeleasing-Geschäft hinaus. Aus diesem Grund ändern wir die Bezeichnung des Segments von Financial Technologies in HR Benefit & Mobility Platform. Trotz einer Verschiebung des Umsatzes bei IHSE, maßgeblich bedingt durch geschäftstypische Schwankungen im Projektgeschäft, ist das Management überzeugt, dass sich die Umsatzrealisierung im zweiten Halbjahr deutlich beschleunigen wird. Vor diesem Hintergrund liegen wir auf Kurs, unsere Jahresprognose für 2024 mit einem Umsatz zwischen € 220 Mio. - € 240 Mio. und einem bereinigten EBITDA von € 80 Mio. - € 90 Mio. zu erreichen", kommentiert CEO Marco Brockhaus.



Zum 30. Juni 2024 verfügte BKHT über hohe liquide Mittel von € 41,1 Mio., die zum Beispiel zur zukünftigen Wachstumsfinanzierung, wie im zweiten Quartal bei der Übernahme von Probonio durch Bikeleasing, oder für andere strategische Optionen genutzt werden können. Im Berichtszeitraum schüttete Bikeleasing € 8,0 Mio. an ihre Gesellschafter aus. Davon entfielen € 4,4 Mio. auf die von der Brockhaus Technologies AG beherrschte Zwischenholding BCM Erste Beteiligungs GmbH (BCM Erste), die wiederum zur weiteren Rückführung des Akquisitionsdarlehens verwendet wurden.



Die Nettoverschuldung der Gruppe bezogen auf das bereinigte pro-forma EBITDA der letzten zwölf Monate wurde im Berichtszeitraum gegenüber dem Jahresende 2023 von 0,87x auf 0,74x reduziert. Zum 30. Juni 2024 lag die Nettoverschuldung des Konzerns bei € 54,2 Mio. und damit unter dem Niveau zum Ende des Geschäftsjahres 2023 von € 58,5 Mio.



Bikeleasing mit höchstem Neukundenzuwachs in einem ersten Halbjahr



Bikeleasing (Segment HR Benefit & Mobility Platform) setzt ihren dynamischen und hochprofitablen Wachstumskurs weiter fort. So stiegen die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2024 um +42,8% auf € 94,7 Mio. (H1 2023: € 66,4 Mio.). Zum 30. Juni 2024 betrug die Anzahl der an die digitale Bikeleasing-Plattform angeschlossenen Unternehmen ca. 67.000, was einem Wachstum von +30,5% in den vergangenen zwölf Monaten entspricht. Dies ist das stärkste Neukundenwachstum, das jemals in einem ersten Halbjahr erzielt werden konnte. Die Unternehmenskunden von Bikeleasing beschäftigten zum Abschlussstichtag ca. 3,6 Mio. Mitarbeiter, was knapp 8% aller Erwerbstätigen in Deutschland darstellt. Die Anzahl der über die digitale Bikeleasing-Plattform neu vermittelten Fahrräder belief sich auf ca. 81.000, was einem Wachstum von +1,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum (H1 2023: 80.000 Stück) entspricht, nachdem das erste Quartal saisonalitätsbedingt noch -4,0% unter Q1 2023 lag. In den Sommermonaten machte sich vor allem das unbeständige Wetter und die allgemeine Konsumzurückhaltung in Deutschland bemerkbar.



Die dennoch sehr deutlich ausgefallene Steigerung der Umsatzerlöse resultierte maßgeblich aus der erfolgreich fortlaufenden Umstellung von Bestands- und Neukunden auf einen variablen Leasingfaktor (monatliche Leasingrate im Verhältnis zu den Anschaffungskosten des Bikes). Darüber hinaus stiegen die Erlöse aus der Verwertung der Räder zum Ende der Leasinglaufzeit deutlich. Dies resultierte daraus, dass die Volumenentwicklung des Verwertungsgeschäfts hauptsächlich von dem Geschäftswachstum vor drei Jahren getrieben wird (Verträge mit in der Regel dreijähriger Laufzeit). Die Entwicklung der Verwertungserlöse ist entsprechend weitestgehend unabhängig von der derzeitigen Absatzentwicklung.



Beim bereinigten pro-forma EBITDA konnte Bikeleasing ebenfalls deutlich von € 31,4 Mio. im ersten Halbjahr 2023 auf € 40,6 Mio. zulegen. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 42,9% unter dem Vorjahresniveau (H1 2023: 47,3%). Begründet wird dies zum einen mit der geringeren Rohertragsmarge von 64,2% (H1 2023: 66,2%). Ausschlaggebend dafür war der gestiegene Umsatzanteil der Verwertungserlöse aus Leasingrückläufern, welche eine positive, jedoch deutlich geringe Rohertragsmarge aufweisen als die übrigen Umsatzkomponenten der Bikeleasing. Die Rohertragsmarge ohne Verwertungsgeschäft betrug 91,6% (H1 2023: 88,1%). Zum anderen lagen die Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen zur Ermöglichung des langfristig starken Wachstums des Unternehmens über dem Vorjahreszeitraum.



Für die kommenden Jahre erwartet Bikeleasing eine weiterhin positive Entwicklung u.a. auf Basis einer verbesserten Marktdurchdringung mit kontinuierlich steigender Zahl an Unternehmenskunden, einer Erhöhung der Nutzungsraten bei bestehenden Kunden sowie der Internationalisierung des Geschäfts über Deutschland und Österreich hinaus. Außerdem werden zukünftig neben Diensträdern auch weitere Mitarbeiter-Benefits auf der Plattform durch die Übernahme des Softwareunternehmens Probonio angeboten. Die Integration der im April 2024 übernommenen Gesellschaft läuft auf Hochtouren und das Mitarbeiter-Benefit-Angebot von Probonio soll den bestehenden ca. 67.000 Unternehmenskunden von Bikeleasing noch im zweiten Halbjahr in einem umfassenden Roll-out angeboten werden. Im Geschäftsjahr 2024 wird jedoch noch nicht mit einem maßgeblichen Ergebnisbeitrag der Probonio gerechnet. Erste Indikationen auf Basis einer Pilotkundenbefragung lassen jedoch für das Geschäftsjahr 2025 bereits einen positiven EBITDA-Beitrag im mittleren einstelligen Millionenbereich realistisch erscheinen.



Hoher Auftragsbestand bei IHSE mit erwartetem Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr



Das Segment Security Technologies (IHSE) wies im ersten Halbjahr 2024 einen Rückgang der Umsatzerlöse von -19,4% auf € 14,3 Mio. (H1 2023: € 17,7 Mio.) aus. Ursächlich hierfür waren hauptsächlich geschäftstypische Schwankungen im Projektgeschäft, beispielsweise der im Vorjahreszeitraum realisierte Großauftrag in der Region Americas. Außerdem gingen die Spezifikationen einiger Bestellungen erst kurz vor Quartalsende ein, weshalb diese Projekte nicht mehr im zweiten Quartal als Umsatz realisiert werden konnten. Entsprechend lag das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr noch bei nur € 0,4 Mio. (H1 2023: € 3,5 Mio.) und die bereinigte EBITDA-Marge bei 2,6%, (H1 2023: 19,9%). Grund für den Margenrückgang ist primär das geringe Umsatzniveau in H1 2024 in Verbindung mit Fixkosten im Bereich der Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.



Für das zweite Halbjahr 2024 erwartet das Management bei Umsatz und Ergebnis einen starken Aufholeffekt. So hat sich der Auftragsbestand von IHSE im Vergleich zum Jahresbeginn 2024 (€ 4,6 Mio.) zum 30. Juni 2024 auf € 10,0 Mio. mehr als verdoppelt. Per Ende Juli 2024 lag dieser bei € 11,5 Mio. Dem Auftragsbestand liegen insbesondere Projekte zugrunde, die IHSE aufgrund der neuen Erfüllung von Standards für hoch sicherheitskritische Umgebungen für sich gewinnen konnte.



Starkes hochprofitables Wachstum auch im Gesamtjahr 2024: Umsatzanstieg auf € 220 Mio. - € 240 Mio. bei einem bereinigtem EBITDA von € 80 Mio. - € 90 Mio. prognostiziert



Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024 und einer angestrebten Umsatzbeschleunigung bei IHSE in der zweiten Jahreshälfte bestätigt der Vorstand der Brockhaus Technologies AG trotz andauernder geopolitischer und konjunktureller Unsicherheiten die Prognose für das Geschäftsjahr 2024. So wird unverändert ein Umsatzwachstum zwischen +18% und +29% auf € 220 Mio. - € 240 Mio. mit einem bereinigten EBITDA von € 80 Mio. - € 90 Mio. (Wachstum zwischen +29% und +45%) erwartet.





Konzernkennzahlen 1. Halbjahr 2024* in € Tsd. H1 2024 H1 2023 Veränderung Umsatzerlöse 109.009 84.071 +29,7% HR Benefit & Mobility Platform

(Bikeleasing und Probonio) 94.732 66.355 +42,8% Security Technologies (IHSE) 14.277 17.716 -19,4% EBITDA 35.551 27.946 +27,2% Bereinigtes EBITDA 37.767 28.833 +31,0% Bereinigtes pro-forma EBITDA 37.767 31.708 +19,1% HR Benefit & Mobility Platform

(Bikeleasing und Probonio) 40.632 31.387 +29,5% Security Technologies (IHSE) 374 3.526 -89,4% Bereinigte pro-forma EBITDA-Marge 34,6% 37,7% -3,1%-Pkt. Ergebnis vor Steuern 9.196 11.876 -22,6% Periodenergebnis 2.184 5.310 -58,9% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 63 (4.060) n/a Free Cashflow vor Steuern 2.270 (143) n/a 30.06.2024 31.12.2023 Veränderung Bilanzsumme 689.908 666.180 +3,6% Liquide Mittel 41.121 53.666 -23,4% Eigenkapital 291.902 297.831 -2,0% Eigenkapitalquote 42,3% 44,7% -2,4%-Pkt. Nettoverschuldung 54.240 58.538 -7,3% Nettoverschuldung zu bereinigtem pro-forma EBITDA (LTM) 0,74x 0,87x

*Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 94ff. unseres Geschäftsberichts 2023 sowie auf Seite 15 ff. unseres Halbjahresfinanzberichts 2024 verwiesen.



