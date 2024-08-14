The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.08.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2024
ISIN Name
DE000DW6CWX7 DZ BANK IS.A1817
DE000NLB3ZG5 NORDLB 22/24
DE000SLB4337 LDSBK.SAAR OPF A433
XS2371895074 HUAFA 2021 I 21/UND. FLR
DE000HLB76P3 LB.HESS.THR.CARRARA08A/22
US04686E3G53 ATHENE GLOB.21/24 FLR MTN
XS2218521503 EX.IMP.BK.K. 20/24 MTN
DE000DFK0LL0 DZ BANK IS.A1639
US04686E3F70 ATHENE GLOB. 21/24 MTN
FI4000507132 FINNAIR 21/25
US117043AS82 BRUNSWICK 21/24
US00914AAP75 AIR LEASE 21/24 MTN
DE000DK0XNH2 DEKA DL FESTZINS 20/24
DE000NLB3CT7 NORDLB 20/24
XS2043678841 GOLDM.S.GRP 19/24 MTN
CH0311427618 WALLISER KANT.-BK 16-24
CA037833CY47 APPLE 17/24
DE000DK0ET19 DEKA IHS MTN S.7474
US34519Q1058 FORBO HLDG. UNSP.ADR/0,02
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2024
ISIN Name
DE000DW6CWX7 DZ BANK IS.A1817
DE000NLB3ZG5 NORDLB 22/24
DE000SLB4337 LDSBK.SAAR OPF A433
XS2371895074 HUAFA 2021 I 21/UND. FLR
DE000HLB76P3 LB.HESS.THR.CARRARA08A/22
US04686E3G53 ATHENE GLOB.21/24 FLR MTN
XS2218521503 EX.IMP.BK.K. 20/24 MTN
DE000DFK0LL0 DZ BANK IS.A1639
US04686E3F70 ATHENE GLOB. 21/24 MTN
FI4000507132 FINNAIR 21/25
US117043AS82 BRUNSWICK 21/24
US00914AAP75 AIR LEASE 21/24 MTN
DE000DK0XNH2 DEKA DL FESTZINS 20/24
DE000NLB3CT7 NORDLB 20/24
XS2043678841 GOLDM.S.GRP 19/24 MTN
CH0311427618 WALLISER KANT.-BK 16-24
CA037833CY47 APPLE 17/24
DE000DK0ET19 DEKA IHS MTN S.7474
US34519Q1058 FORBO HLDG. UNSP.ADR/0,02