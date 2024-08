EQS-News: MLP SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

H1 2024: MLP erreicht bei Erlösen und Ergebnis neuen Höchststand



14.08.2024 / 07:31 CET/CEST

H1 2024: MLP erreicht bei Erlösen und Ergebnis neuen Höchststand Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt deutlich auf 48,7 Mio. Euro (H1 2023: 37,4 Mio. Euro) - Gesamterlöse erreichen 514 Mio. Euro (H1 2023: 475 Mio. Euro), positive Beiträge aus allen drei Leistungsbereichen

Sehr starkes Erlöswachstum im Leistungsbereich Vermögen, vor allem im Vermögensmanagement und Zinsgeschäft. Konstant hohes Erlösniveau sowohl im Leistungsbereich Absicherung, der das Sachversicherungsgeschäft mit Firmen- und Privatkunden umfasst, als auch im Leistungsbereich Vorsorge, der Altersvorsorge und Krankenversicherung abbildet

Zentrale Bestandskennzahl für die zukünftige Erlösentwicklung weiter gesteigert: MLP Gruppe erreicht beim betreuten Vermögen neuen Höchstwert von 60,5 Mrd. Euro

MLP bestätigt EBIT-Prognose von 75 bis 85 Mio. Euro für 2024 und rechnet mit Erreichen der oberen Hälfte des Korridors

Planung von 100 bis 110 Mio. Euro EBIT für Ende 2025 bekräftigt - weiterer Anstieg des betreuten Vermögens und des Bestands in der Sachversicherung sowie nachhaltiges Wachstum über alle Leistungsbereiche Wiesloch, 14. August 2024 - Die MLP Gruppe hat im ersten Halbjahr 2024 einen neuen Höchststand sowohl bei den Gesamterlösen als auch beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreicht. Dabei kommt die breite und strategisch verzahnte Aufstellung der Gruppe zum Tragen. So steigerte MLP die Gesamterlöse deutlich auf 514 Mio. Euro (H1 2023: 475 Mio. Euro) und das EBIT auf 48,7 Mio. Euro (H1 2023: 37,4 Mio. Euro). Dazu beigetragen hat - wie bereits per Ad hoc-Mitteilung am 29. Juli 2024 kommuniziert - ein besonders starkes zweites Quartal mit einem EBIT von 11,7 Mio. Euro (Q2 2023: 5,0 Mio. Euro). Zurückzuführen ist die Entwicklung auf Halbjahressicht insbesondere auf ein starkes Erlöswachstum im Leistungsbereich Vermögen. MLP profitierte hier von gesteigerten Erlösen im Vermögensmanagement sowie im Zinsgeschäft, jeweils verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Dabei konnte die MLP Gruppe beim betreuten Vermögen mit 60,5 Mrd. Euro einen weiteren Höchstwert erzielen. Auch die Leistungsbereiche Absicherung und Vorsorge trugen zur sehr positiven Entwicklung bei. MLP bestätigt die aktuelle EBIT-Prognose von 75 bis 85 Mio. Euro für 2024 und rechnet nun mit dem Erreichen der oberen Hälfte des Ergebniskorridors. Zugleich bekräftigt die MLP Gruppe erneut ihre Planung, ein EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro bis Ende des Jahres 2025 zu erreichen. "Der Erfolg unserer Gruppe ist auf die jahrelange Weiterentwicklung des Unternehmens zurückzuführen. Es wird zudem deutlich, welches Potenzial in der breiten und strategisch verzahnten Aufstellung steckt. Gleichzeitig behalten wir unsere Kosten im Griff. Hinzu kommt, dass wir unseren Kundinnen und Kunden sowie Beraterinnen und Beratern zunehmend Mehrwerte im Rahmen unserer erfolgreichen Digitalstrategie bieten können, allen voran mit unserem Financial Home für Kunden sowie unserem Beraterportal. Und mit dem verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz erschließen wir uns weitere Potenziale", sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE. Gesamterlöse auf 514 Mio. Euro gesteigert Die Gesamterlöse wuchsen im ersten Halbjahr 2024 um 8 Prozent und erreichten einen neuen Höchststand bei 514 Mio. Euro (H1 2023: 475 Mio. Euro). Ein besonders starkes Erlöswachstum von 26 Prozent auf 240 Mio. Euro (H1 2023: 190 Mio. Euro) erzielte MLP im Leistungsbereich Vermögen, maßgeblich getrieben durch das dort enthaltene Vermögensmanagement sowie das Zinsgeschäft. Konstant hohe Erlöse erreichte die MLP Gruppe mit 131 Mio. Euro (H1 2023: 128 Mio. Euro) im Leistungsbereich Absicherung, der das Sachversicherungsgeschäft mit Firmen- und Privatkunden umfasst. Gleiches gilt für den Leistungsbereich Vorsorge, der die Altersvorsorge und Krankenversicherung abbildet; MLP erzielte hier Erlöse in Höhe von 123 Mio. Euro (H1 2023: 123 Mio. Euro). Im Leistungsbereich Sonstiges, der neben dem Immobilienentwicklungsgeschäft auch übrige Beratungsvergütungen enthält, gingen die Erlöse wie erwartet aufgrund der Marktverwerfungen im Immobiliengeschäft und einer aktiven Reduzierung der dortigen geschäftsbedingten Risiken auf rund 7 Mio. Euro (H1 2023: 19 Mio. Euro) deutlich zurück. Zum Stichtag 30. Juni 2024 konnte die MLP Gruppe zentrale Bestandskennzahlen, die für die zukünftige Erlösentwicklung von großer Bedeutung sind, auf neue Höchstmarken steigern: So stieg das betreute Vermögen auf 60,5 Mrd. Euro (31. März 2024: 59,3 Mrd. Euro) und das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung auf 729 Mio. Euro (31. März 2024: 719 Mio. Euro). EBIT erreicht 48,7 Mio. Euro Die MLP Gruppe hat das EBIT in den ersten sechs Monaten 2024 auf den neuen Höchstwert von 48,7 Mio. Euro gesteigert (H1 2023: 37,4 Mio. Euro). Hintergrund ist die starke Erlösentwicklung im Leistungsbereich Vermögen sowie das konstant hohe Erlösniveau in den Leistungsbereichen Absicherung und Vorsorge. Im Leistungsbereich Vermögen trugen vor allem die gesteigerten Erlöse im Vermögensmanagement sowie im Zinsgeschäft zu der positiven Entwicklung bei. Lediglich die Immobilienentwicklung (im Leistungsbereich Sonstiges) war im ersten Halbjahr 2024 noch ergebnismindernd; die hier frühzeitig eingeleiteten Maßnahmen werden sich in den kommenden Quartalen aber immer deutlicher positiv auswirken. Das Konzernergebnis belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf 37,8 Mio. Euro (H1 2023: 23,6 Mio. Euro). Im ersten Halbjahr 2023 war das Q2-EBIT in Höhe von 5,0 Mio. Euro zudem von einem Effekt in Höhe von minus 2,8 Mio. Euro aus Verschmelzungen einzelner Gesellschaften im Industriemaklersegment belastet. Mit dem damaligen Schritt hatte MLP die Steuerung des Segments deutlich erleichtert und zugleich Kosten reduziert. Das Q2-EBIT 2024 beläuft sich wie bereits berichtet auf 11,7 Mio. Euro. Positive Entwicklung der Kunden- und Beraterzahlen Zum 30. Juni 2024 betreute die MLP Gruppe 583.600 Familienkunden (31. März 2024: 581.200). Die Zahl der brutto neu gewonnenen Familienkunden betrug 9.200 (H1 2023: 9.300). Die Zahl der Firmen- und institutionellen Kunden lag zum 30. Juni 2024 bei 27.800 (31. März 2024: 27.700). Die Beraterzahl in der MLP Gruppe belief sich zum 30. Juni 2024 auf 2.080 (31. März 2024: 2.069). Aufgrund des Mitte 2023 erfolgreich eingeführten Traineeprogramms, das die angestellten Trainees auf ihre Tätigkeit als MLP Beraterinnen und Berater vorbereitet, wird die Anzahl der Berater im Vergleich zum früheren Ausweis strukturell geringer dargestellt. Hintergrund ist, dass Trainees bei MLP nicht als Berater erfasst werden. Prognose 2024 bestätigt - obere Hälfte des Korridors erwartet Nach der erfolgreichen Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 geht MLP davon aus, die obere Hälfte des für das Gesamtjahr prognostizierten EBIT-Korridors von 75 bis 85 Mio. Euro zu erreichen. Bei den Erlösen erwartet MLP unverändert ein Wachstum in den Leistungsbereichen Vermögen und Vorsorge, im Leistungsbereich Absicherung rechnet MLP weiterhin mit einem stabilen Verlauf. Risiken bestehen weiterhin in der Entwicklung der Märkte, allen voran in einer deutlichen Korrektur an den Kapitalmärkten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund einer weiteren Verschärfung geopolitischer Konflikte. Auch eine verlangsamte Erholung der Immobilienmärkte könnte sich auf die prognostizierte Ergebnisentwicklung auswirken. Erneut bekräftigt MLP die Planung eines EBIT-Anstiegs auf 100 bis 110 Mio. Euro bis Ende 2025. Dabei kommen vor allem die drei strategischen Erfolgsfaktoren zum Tragen: der weitere Anstieg des im Konzern betreuten Vermögens, der fortgesetzte Aufbau des Bestands in der Sachversicherung sowie ein nachhaltiges Wachstum in allen Teilen der MLP Gruppe. Insbesondere die Altersvorsorge-Vermittlung wird dazu in weiter zunehmendem Umfang beitragen. Auch die Immobilienvermittlung zur Diversifizierung größerer Vermögen gerade in der gehobenen MLP Kundengruppe ist weiterhin von Bedeutung. In der Planung 2025 sind Akquisitionen noch nicht berücksichtigt, sie bilden aber weiterhin einen Teil der strategischen Optionen der MLP Gruppe. Darüber hinaus wird die positive EBIT-Entwicklung durch das fortgeführte konsequente Kostenmanagement unterstützt. "Für das Gesamtjahr 2024 liegen wir voll auf Kurs. Gleichzeitig sind wir auf unserem ambitionierten Wachstumspfad einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen. Wir nähern uns kontinuierlich unserem strategischen Ziel, die MLP Gruppe bis Ende 2025 auf ein signifikant und dauerhaft höheres Ergebnisniveau zu entwickeln", sagt Reinhard Loose, Finanzvorstand der MLP SE. Wichtige Kennzahlen im Überblick MLP Konzern (in Mio. Euro) 6M/2024 6M/2023 Veränd. in % Umsatzerlöse 501,2 459,6 +9 Leistungsbereich Vermögen 239,7 190,3 +26 Leistungsbereich Vorsorge 123,4 122,8 +1 Leistungsbereich Absicherung 131,0 127,8 +3 Leistungsbereich Sonstiges 7,0 18,8 -63 Sonstige Erträge 13,1 15,3 -15 Gesamterlöse 514,3 475,0 +8 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 48,7 37,4 +30 Ergebnis vor Steuern (EBT) 54,1 35,1 +54 Konzernergebnis 37,8 23,6 +60 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,35 0,24 +45 Familienkunden 583.600 580.000 * +1 Firmen- und institutionelle Kunden 27.800 27.400 * +1 Kundenberater 2.080 2.055 * +1

*) Zum 31. Dezember 2023 MLP Konzern (in Mio. Euro) Q2/2024 Q2/2023 Veränd. in % Umsatzerlöse 223,4 205,2 +9 Leistungsbereich Vermögen 124,2 99,0 +25 Leistungsbereich Vorsorge 64,9 63,7 +2 Leistungsbereich Absicherung 33,6 36,1 -7 Leistungsbereich Sonstiges 0,8 6,4 -88 Sonstige Erträge 6,7 7,0 -4 Gesamterlöse 230,2 212,2 +8 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 11,7 5,0 +133 Ergebnis vor Steuern (EBT) 17,4 3,7 +373 Konzernergebnis 11,3 0,7 +1.441 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,09 0,02 +372

Über MLP Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte - und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister. Deutschland.Immobilien - Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

- Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater DOMCURA - Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

- Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen FERI - Multi Asset Investmenthaus für Institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden

- Multi Asset Investmenthaus für Institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden MLP - Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

- Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden RVM - Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen

- Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen TPC - Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 583.600 Privat- und rund 27.800 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 60,5 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 729 Mio. Euro. Darüber hinaus nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote.



