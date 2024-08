EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

adesso SE steigert Umsatz im 1. Halbjahr stark um 16 % auf 631,1 Mio. EUR und verbessert EBITDA um 10 % auf 27,7 Mio. EUR/Weitere Auslastungs- und Profitabilitätsverbesserung im 2. Halbjahr erwartet



14.08.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





adesso SE steigert Umsatz im 1. Halbjahr stark um 16 % auf 631,1 Mio. EUR und verbessert EBITDA um 10 % auf 27,7 Mio. EUR/Weitere Auslastungs- und Profitabilitätsverbesserung im 2. Halbjahr erwartet * Umsatzwachstum von 16 % auf 631,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024 * EBITDA nach sechs Monaten um 10 % auf 27,7 Mio. EUR gesteigert * Investitionen werden im Hinblick auf Digitalisierungsnachfrage bei deutlich verringerter Einstellungsdynamik beibehalten * Profitabilitätssteigerung und weitere Auslastungsverbesserung im zweiten Halbjahr erwartet Mit dem heute veröffentlichten Halbjahresbericht 2024 bestätigt die adesso SE die vorab veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Trotz einer durchwachsenen gesamtwirtlichen Lage zeigt sich der Markt für IT-Dienstleistungen auch mittelfristig auf einem soliden Wachstumskurs. Die IT-Dienstleistungen von adesso wurden im ersten Halbjahr 2024 weiterhin stark nachgefragt. adesso konnte die Umsatzerlöse auf einen neuen Halbjahreshöchstwert von 631,1 Mio. EUR deutlich um 16 % steigern. Mit über 15 %-Punkten wurde das Wachstum nahezu ausschließlich organisch erzielt. Um auch künftig das große Marktpotenzial auszuschöpfen, ist adesso auf das Recruiting hochqualifizierter Fachkräfte angewiesen. Gleichwohl wurde die Einstellungsdynamik zur nachhaltigen Steigerung der eigenen Auslastung verringert. Die durchschnittliche Anzahl an Mitarbeitenden umgerechnet auf Vollzeitstellen erhöhte sich im ersten Halbjahr 2024 um 15 % (Vorjahr: 32 %) und damit in etwa proportional zum Umsatzzuwachs. Zum Stichtag beschäftigt adesso 10.101 Mitarbeitende. Der Personalaufwand als die größte Kostenposition von adesso entwickelte sich im ersten Halbjahr mit 17 % nur noch leicht überproportional zu Mitarbeitenden- und Umsatzwachstum (Vorjahr: mit 40 % deutlich überproportional). Die Auslastung erholte sich langsamer als ursprünglich erwartet, zeigt aber einen positiven Trend im Monatsverlauf und wird auch für das zweite Halbjahr 2024 weiter verbessert erwartet. Bei signifikant weniger verfügbaren Arbeitstagen im ersten Halbjahr gegenüber der zweiten Jahreshälfte 2024 als auch einem Arbeitstag weniger als im ersten Halbjahr 2023, spiegeln sich die Verbesserungen im ersten Halbjahr noch nicht deutlicher im operativen Ergebnisbeitrag wider. Gleichwohl konnte das EBITDA um 10 % auf 27,7 Mio. EUR (Vorjahr: 25,2 Mio. EUR) verbessert werden. Überdies standen den Investitionen in das eigene Segment IT-Solutions im ersten Halbjahr 2024 nicht ausreichend kompensierende Erlöse gegenüber, so dass das EBITDA des Konzerns unkonsolidiert hierdurch rund 12 Mio. EUR niedriger ausfällt. Auch wenn im zweiten Halbjahr weitere Vertriebschancen mit den eigenen Produkten in Aussicht stehen, wird 2024 noch nicht mit dem Turnaround dieses Segments gerechnet. Im Segment IT-Services plant der Vorstand für das zweite Halbjahr 2024 bei einer weiter anziehenden Auslastung und fünf Arbeitstagen mehr als im ersten Halbjahr 2024 (zwei Arbeitstage mehr als im zweiten Halbjahr 2023) mit einem deutlich höheren Ergebnisbeitrag. So sollen im Gesamtjahr 2024 bei einem Umsatz von über 1,25 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,14 Mrd. EUR) zwischen 80 und 110 Mio. EUR EBITDA (Vorjahr: 80,0 Mio. EUR) erreicht werden. Getragen von einer breiten Nachfrage nach den Digitalisierungsdienstleistungen von adesso konnten die Umsätze in allen Kernbranchen gegenüber dem Vorjahr ausgebaut werden, davon der größte Teil sogar mit deutlich zweistelliger Wachstumsrate. Mit absolut jeweils rund 19 Mio. EUR Zuwachs (+ 40 % beziehungsweise +49 %) gehörten die Branchen Gesundheitswesen und Utilities zu den wesentlichen Treibern. Die umsatzstärkste Branche der Öffentlichen Verwaltung beschleunigte ihr Wachstum gegenüber dem ersten Quartal 2024, welches noch von Verzögerungen aus den Budgetstopps zum Jahresende 2023 beeinträchtigt war, und erreichte bereits über 100 Mio. EUR Umsatz nach dem ersten Halbjahr. Dies entspricht einem Wachstum von 11 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Umsatzwachstum konnte vor allem im Dienstleistungs- und Wartungsgeschäft erzielt werden. Die Lizenzumsätze mit der in|sure Ecosphere-Produktfamilie für die Versicherungswirtschaft liegen unter dem Vorjahr. Das erreichte Umsatzwachstum ist mit 17 % auf den deutschen Markt begründet. Im Ausland konnten die Erlöse um 8 % gesteigert werden. Innerhalb des ersten Halbjahrs wurden im ersten Quartal 317,1 Mio. EUR und im zweiten Quartal 314,0 Mio. EUR Umsatz erzielt (Vorjahr: 276,2 Mio. EUR und 270,1 Mio. EUR). Dies entspricht einer dynamischen Steigerung um 15 % im ersten und 16 % im zweiten Quartal gegenüber 2023. Das EBITDA konnte im zweiten Jahresviertel noch stärker um 37 % auf 9,9 Mio. EUR verbessert werden. Bei einem Arbeitstag mehr als im Vorjahr und einer nur leicht verbesserten Auslastung, leistete das zweite Quartal wie erwartet bei der kalendarisch geringsten Anzahl Arbeitstage noch keinen wesentlichen Fortschritt bei Profitabilität und Ergebnisbeitrag. Indes zeigen die eingeleiteten Maßnahmen insgesamt Wirkung. Der sich abzeichnende Trend einer weiter anziehenden Auslastung bei einer deutlich höheren Anzahl Arbeitstage und den wieder normalisierten Personalkostensteigerungen sollte im Zusammenspiel mit gleichzeitig weiter erzielbaren durchschnittlichen Preissteigerungen im zweiten Halbjahr 2024 auch eine spürbare Verbesserung der operativen Ergebnissituation ermöglichen. Im ersten Halbjahr 2024 stiegen die Personalaufwendungen um 17 % auf 449,6 Mio. EUR (Vorjahr: Anstieg um 40 % auf 383,5 Mio. EUR) und damit weiterhin noch leicht überproportional zum durchschnittlichen Mitarbeitendenwachstum und Umsatz. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen ebenfalls überproportional zum Umsatz um 20 % auf 75,7 Mio. EUR (Vorjahr: Anstieg um 23 % auf 62,8 Mio. EUR). Der Anstieg führte bei der im ersten Halbjahr weiterhin als unterdurchschnittlich zu kategorisierenden Auslastung und einem um 17 % auf 542,8 Mio. EUR gestiegenen Rohertrag zu einer Verbesserung des EBITDA um 10 % auf 27,7 Mio. EUR (Vorjahr: 25,2 Mio. EUR). Verglichen zum Vorjahr stiegen die Abschreibungen um 21 % auf 32,0 Mio. EUR, im Wesentlichen bedingt durch höhere Abschreibungen von Nutzungsrechten aus Miet- und Leasing-Verhältnissen. Das Finanzergebnis beträgt aufgrund gestiegener Zinszahlungen -5,5 Mio. EUR nach -3,2 Mio. EUR im Vorjahr. Das Konzernergebnis beträgt -9,9 Mio. EUR nach -6,3 Mio. EUR im Vorjahr; das Ergebnis je Aktie errechnet sich zu -1,51 EUR (Vorjahr: -0,91 EUR). Weitere Kennzahlen und Informationen Die Finanzverbindlichkeiten liegen bei laufenden Tilgungszahlungen und der Aufnahme neuer Darlehen im ersten Halbjahr 2024 mit 12 % oberhalb des Niveaus vom 31.12.2023 und sind um insgesamt 18,4 Mio. EUR auf 167,6 Mio. EUR gestiegen. Das Working Capital konnte indes um 17 % von 246,1 Mio. EUR am 30.06.2023 auf 204,7 Mio. EUR zum Stichtag reduziert werden. Der operative Cashflow verbesserte sich in den ersten sechs Monaten 2024 deutlich um 52,2 Mio. EUR gegenüber dem Vergleichszeitraum auf -18,2 Mio. EUR. Zum Stichtag bilanziert adesso liquide Mittel in Höhe von 52,1 Mio. EUR nach 37,8 Mio. EUR im Vorjahr. Die Nettoverschuldung verringerte sich damit im gleichen Zeitraum um 28,0 Mio. EUR auf -115,4 Mio. EUR (30.06.2023: -143,4 Mio. EUR). Ausblick Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich gegenüber den bekanntgemachten Prognosen für 2024 nur leicht verändert. Unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bleiben die branchenspezifischen Rahmenbedingungen für den IT-Sektor in den für adesso relevanten Segmenten gut und die Sektoren auch 2025 auf Wachstumskurs. Das erreichte Umsatzwachstum sowie die auch mittelfristig im Kerngeschäft mit IT-Services erwartete hohe Digitalisierungsnachfrage stimmen grundsätzlich positiv. Die Maßnahmen zur Auslastungssteigerung zeigen Wirkung und bieten für das zweite Halbjahr 2024 und darüber hinaus Potenzial. Gleichzeitig wurde die Einstellungsdynamik spürbar verringert und Maßnahmen ergriffen, um die Kostenpositionen in einem angemessenen Verhältnis zum Umsatz zu entwickeln. Dies sollte kurz- bis mittelfristig wieder das vom Management angestrebte und gewohnte profitable Wachstum auf Basis einer mindestens durchschnittlichen Auslastung ermöglichen. Vor dem Hintergrund des im ersten Halbjahr 2024 noch hinter den Erwartungen gebliebenen operativen Ergebnisbeitrags hat der Vorstand wie zuvor mitgeteilt den Prognosekorridor 2024 für das operative Ergebnis auf 80 bis 110 Mio. EUR (zuvor: 110 bis 130 Mio. EUR) bei unveränderter Umsatzerwartung von über 1,25 Mrd. EUR abgesenkt. Der vollständige Halbjahresbericht sowie eine tabellarische Mehrperiodenübersicht der wesentlichen Kennzahlen sind unter www.adesso-group.de unter dem Menüpunkt Investor Relations abrufbar. adesso Group Die adesso Group ist mit über 10.100 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2023 von über 1,1 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de



14.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com