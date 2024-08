Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat am späten Dienstagabend einen strategischen Zukauf gemeldet. Rheinmetall übernimmt den US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance in den USA und baut damit die Position im größten Verteidigungsmarkt der Welt aus. Gleichzeitig wird das Kerngeschäft im Bereich der Landfahrzeuge für militärischen Abnehmer weltweit gestärkt.Dem vereinbarten Kaufpreis liege ein Unternehmenswert von 950 Millionen Dollar zugrunde, so Rheinmetall. Mit seinen rund 1.000 Mitarbeitern erwirtschaftete ...

