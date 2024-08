Der DAX hat sich gestern in die richtige Richtung bewegt und knapp 0,5 Prozent höher bei 17.812 Punkten geschlossen. Heute kann er auf starke Vorgaben aus den USA bauen. Allerdings steht dort am Nachmittag noch ein wichtiger Termin an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Starbucks, Super Micro Computer, ...