FRANKFURT (Dow Jones)--Tui hat im dritten Geschäftsquartal 2023/24 einen Umsatzrekord und ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten EBIT verzeichnet. Die Prognose bestätigte der Reisekonzern, der seit Ende Juni wieder im MDAX notiert ist. Der Umsatz stieg in den drei Monaten per Ende Juni um 9 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) kletterte überproportional um 37 Prozent auf 232 Millionen Euro. Analysten hatten laut Konsensprognose einen Umsatz von 5,77 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 208 Millionen erwartet.

Für den aktuellen Reisesommer verzeichnete Tui ein Buchungsplus von 6 Prozent. Die Durchschnittspreise lagen im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent höher. Für den aktuellen Sommer sind 88 Prozent der Kapazitäten bereits verkauft. Für den britischen Markt beträgt das Buchungsplus aktuell 5 Prozent, bei Tui Deutschland 10 Prozent. Der Saisonstart für den Winter 24/25 verläuft den weiteren Angaben zufolge vielversprechend.

"Zum achten Mal in Folge weisen wir ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten EBIT aus. In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld zeigt dies auch die Stärke und Zukunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells. Wir wachsen profitabel. Damit liefern wir, was wir angekündigt haben", sagte Vorstandschef Sebastian Ebel laut der Mitteilung.

Im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 strebt Tui weiterhin ein Wachstum des bereinigten EBIT um mindestens 25 Prozent und ein Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent an.

