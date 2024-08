Für den Dax ging es am Dienstag wieder ein Stück weiter bergauf. Im Vorfeld der viel beachteten US-Inflationsdaten kletterte der Index bis auf 17.817 Punkte, scheiterte aber erneut an dem hartnäckigen Widerstand. Am Ende des Tages stand dennoch ein moderates Plus von 85 Punkten (0,48%) bei 17.812 Zählern zu Buche. Von den miserabel ausgefallenen ZEW-Konjunkturerwartungen ...

