Berlin (ots) -In Sachen körperlicher und geistiger Gesundheit ist das Motto "Viel hilft viel" nicht immer zielführend - vielmehr sind es Entspannung sowie kleine, bewusste Bewegungen, die eine große Wirkung auf alle Lebensbereiche haben. Zu diesem Zweck hat Antje Aldag mit der Kombination aus verschiedenen Ansätzen aus Pilates, Yoga, Feldenkrais und Gong ein ganzheitliches Konzept entwickelt, das das Leben ihrer Kunden nachhaltig verändert. Welche Ergebnisse durch die Zusammenarbeit möglich werden, was zu ihrem Angebot zählt und worauf ihre Expertise aufbaut, verrät die Fitness-Expertin in diesem Artikel.Viele Menschen, deren Alltag ein Karussell aus beruflichen Herausforderungen, unzähligen Terminen, familiären Verpflichtungen und fehlenden Ruhepausen ist, kennen das Gefühl, dass die täglichen Anforderungen irgendwann in den Knochen stecken. Anhaltender Stress schlägt sich jedoch nicht nur in mentaler Abgeschlagenheit nieder, sondern sorgt auch für körperliche Symptome wie Verspannungen und Schmerzen. Neben dem allgemeinen Wohlbefinden leiden in der Folge auch der Schlaf, die Leistungsfähigkeit und die zwischenmenschlichen Beziehungen auf privater und beruflicher Ebene darunter. Oft haben Betroffene bereits verschiedene Ansätze ausprobiert, um ihre Situation zu verbessern, bevor sie das Gefühl der Hilflosigkeit überkommt. "An dieser Stelle braucht es die Offenheit und den Mut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen", erklärt Antje Aldag. "Das bedeutet auch, die Komfortzone zu verlassen, um wirkliche Veränderungen im Leben zu bewirken.""Auf Grundlage der Erkenntnis, dass Körper und Geist eine Einheit bilden, habe ich ein Programm entwickelt, das nicht nur körperliche Beschwerden lindert, sondern auch das eigene Ich zum Positiven verändert", fährt die Fitness-Expertin fort. Mit ihrem ganzheitlichen Konzept, das sich vornehmlich aus Pilates und Feldenkrais zusammensetzt, hilft sie Menschen mit körperlichen Beschwerden, aber auch offenen und neugierigen Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, dabei, ihre Lebensqualität auf ein neues Level zu heben. Auf Basis ihrer jahrelangen und facettenreichen Berufserfahrung sowie tiefgreifender Expertise in verschiedenen Fachbereichen bietet Antje Aldag neben diversen Kursprogrammen sogar eine eigene Ausbildung an, die ihre Kunden online absolvieren können.Das ganzheitliche Gesundheitskonzept und die verschiedenen Kursangebote von Antje AldagBasierend auf der Feldenkrais-Methode arbeitet Antje Aldag mit ungewohnten, oft kleinen und langsamen Bewegungen, die für Entspannung sorgen und dadurch große Veränderungen herbeiführen. "Weil Körper und Geist eine untrennbare Einheit bilden, können viele Erkrankungen über den Körper aufgelöst werden", erklärt die Expertin. "Hier gilt: weniger ist mehr." Gleichzeitig findet auch eine Veränderung im Kopf statt, die sich positiv auf das gesamte Leben auswirkt. Mit sehr klaren und wissenschaftlich basierten Anleitungen schafft Antje Aldag nicht nur eine Atmosphäre, in der sich ihre Kunden wohl fühlen, sondern sorgt auch für sofortige Wirksamkeit der Übungen. Während ihres Zehn-Wochen-Programms findet der Unterricht mindestens zweimal pro Woche und in Gruppen statt. Die einzelnen Unterrichtsstunden befassen sich dabei mit verschiedenen Themen, die Teil eines ganzheitlichen Konzepts sind. "Jede Übung wirkt sich automatisch auf den gesamten Körper aus", erklärt Antje Aldag. "So profitieren Menschen, die mit Rückenbeschwerden zu mir gekommen sind, zum Beispiel auch von Hüftübungen."Darüber hinaus zählen Eins-zu-eins-Stunden, Sechs-Wochen-Programme zu bestimmten Themen, wie beispielsweise "Besser schlafen" oder "Atmung und Haltung", sowie eine Ausbildung zum Angebot der Fitness-Expertin. Während die Programme vornehmlich praktischer Natur sind, verbindet die sechsmonatige Ausbildung bei Antje Aldag praktische und theoretische Anteile aus den Bereichen Yoga, Pilates, Feldenkrais und Gong. Zusätzlich zu den Unterrichtsstunden via Zoom finden regelmäßige Livecalls statt, in denen Fragen geklärt werden können. Wer einmal nicht live dabei sein kann, erhält im Nachgang eine Aufzeichnung. "Um auch andere dazu zu befähigen, Menschen mit meiner Methode zu helfen, habe ich begonnen, eine Ausbildung anzubieten", verrät Antje Aldag. "So zählen beispielsweise Physiotherapeuten und Fitnesstrainer zu den Absolventen. Mittlerweile kommt es aber immer öfter vor, dass meine Kunden nach dem Zehn-Wochen-Programm einfach mehr lernen möchten und die Ausbildung absolvieren, um sich persönlich noch weiter zu entwickeln."Beeindruckende Kundenergebnisse durch umfassende ExpertiseDurch die Zusammenarbeit mit Antje Aldag verbessert sich nicht nur die Beweglichkeit der Teilnehmer, sondern auch der Schlaf, die Belastbarkeit und sogar die berufliche Performance. Denn wer körperlich und geistig etwas für sich tut, entwickelt Gelassenheit und einen offenen Geist, was sich wiederum positiv auf den Umgang mit dem privaten und beruflichen Umfeld auswirkt. Darüber hinaus optimieren sich Wahrnehmung, Reizverarbeitung und die gesamte Lebensqualität. Durch eine gesündere Haltung gewinnen die Kunden außerdem merklich an Selbstbewusstsein und Ausstrahlung. "Wer lernt, seinen Körper wieder ganzheitlich zu nutzen, kann die freien Kapazitäten für andere Dinge einsetzen - und das zahlt sich aus", erklärt die Fitness-Expertin.Als international akkreditierte Feldenkraislehrerin und Diplomsportlehrerin mit den Schwerpunkten Prävention, Rehabilitation und Therapie hat Antje Aldag bereits in den Bereichen orthopädische rheumatologische Rehabilitation, Gefäßerkrankungen und Psychosomatik gearbeitet und vielseitige Erfahrungen sammeln können. Basierend auf ihrem tiefgreifenden Wissen hat sie nicht nur ihr Kursangebot aufgebaut, sondern auch die eigenen Ausbildungen mit Schwerpunkt auf Pilates und Entspannung institutionalisiert. In einer respektvollen und wertfreien Community bekommen ihre Kunden die Chance, ihr gesamtes körperliches und geistiges Repertoire sowie die Offenheit gegenüber ihrem eigenen Körper und der Umwelt zu erweitern. "Mit meiner Arbeit möchte ich die Welt verbessern", verrät Antje Aldag über ihre Mission. "Denn wenn ein Mensch sich so intensiv mit sich selbst beschäftigt, Achtsamkeit übt und neue Wege des Sich-Bewegens kennenlernt, ist er seiner Umwelt gegenüber gelassener und offener und findet auch im Außen oft neue Wege, was die Welt auf jeden Fall besser macht."