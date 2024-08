© Foto: Moritz Frankenberg - picture alliance/dpa



Die Aktie des Reisekonzerns startet zur Wochenmitte schwungvoll in den Handel. Die am Morgen vorgelegten Quartalszahlen werden von Anlegern begrüßt.Hinter den Anteilen von Europas größtem Reiseanbieter liegt bislang kein erfolgreiches Börsenjahr, gegenüber dem Jahreswechsel notiert die Aktie mit einem Minus von über 20 Prozent. Konjunktursorgen drückten das Papier erst vor wenigen Tagen auf ein neues Jahrestief. TUI überrascht mit Zahlen besser als erwartet Am Mittwoch kann TUI jedoch glänzen, die Aktie legt im frühen Handel zu, nachdem das Unternehmen überraschend gute Quartalsergebnisse präsentiert hat. Mit einem Umsatz in Höhe von 5,8 Milliarden Euro konnte nicht nur das …