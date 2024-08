Pressemitteilung der PNE AG:

Halbjahressergebnis: PNE AG bestätigt Guidance für 2024

Bautätigkeiten für das eigene Portfolio, weniger Wind und erwartet geringere Strompreise drücken Ergebnis

US-Geschäft erfolgreich verkauft

Segment Services weiter auf Erfolgskurs

Für die PNE AG läuft das Geschäftsjahr 2024 operativ gut. Die hohe Anzahl an Projekten in Bau und Bauvorbereitung bereiten den Weg für ein erfolgreiches Gesamtjahr. PNE erwartet, noch in diesem Jahr weitere Windparks für das eigene Portfolio in Betrieb nehmen können.

Für das erste Halbjahr 2024 weist der Konzern eine Gesamtleistung von 174,9 Mio. Euro (im Vorjahreszeitraum: 116,7 Mio. Euro), Umsatzerlöse in Höhe von 60,6 Mio. Euro (im Vorjahreszeitraum: 57,1 Mio. Euro), ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 8,7 Mio. Euro (im Vorjahreszeitraum: 18,1 Mio. Euro) sowie ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von -0,26 Euro (im Vorjahreszeitraum: -0,18 Euro) aus.

In Deutschland und Frankreich befanden sich zum Ende des ersten Halbjahres 2024 zehn Windparks mit einer Nennleistung von insgesamt 226 MW (im Vorjahreszeitraum: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...