Baierbrunn (ots) -Der Sommer bringt nicht nur Sonne und Hitze mit sich, sondern oft auch Kreislaufprobleme. Was dann hilft, zeigt die neue Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber" mit praktischen, übersichtlichen Tipps.Wichtig ist bei Wärme: Trinken! Denn Flüssigkeitsmangel und damit ein geringes Blutvolumen ist gerade bei heißen Temperaturen ein möglicher Grund, wenn der Kreislauf schwächelt. Das heißt: mehr Wasser oder ungesüßten Tee als üblich zu sich nehmen, etwa zweieinhalb bis drei Liter.Bei einem Tief gilt: raus aus der Sonne, hinlegen, Beine hoch, ruhig tief ein- und ausatmen. Wenn es Ihnen besser geht, legen Sie sich ein nasses Tuch auf die Stirn oder in den Nacken oder lassen kühles Wasser über die Handgelenke laufen - solange Sie sich dadurch erfrischt fühlen.Arzt oder Ärztin ansprechen!Wer Mittel nimmt, die den Blutdruck senken, sollte nicht eigenmächtig die Dosis verringern oder die Medikamente absetzen. Aber umgehend mit Arzt oder Ärztin sprechen! Eventuell hilft schon ein anderer Einnahmezeitpunkt.Auch Bewegung hilft. Eine Übung: Um den Rücktransport des Blutes zum Herzen über die Wadenpumpe zu unterstützen, Wadenmuskeln im Wechsel anspannen und wieder lockerlassen, indem Sie tagsüber immer mal wieder von den Zehen auf die Fersen wippen. Tägliches Bewegen kann den Kreislauf zudem langfristig stärken.