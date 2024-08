Emittent / Herausgeber: ThinkCapital / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

ThinkCapital bietet einzigartige Möglichkeiten zu finanzierten Konten und anpassbaren Handelsbedingungen. Mit Liquidität und Technologie, die von einem mehrfach regulierten, vertrauenswürdigen Broker (ThinkMarkets) zur Verfügung gestellt werden, bietet ThinkCapital drei verschiedene Handelsmöglichkeiten (Lightning, Dual Step und Nexus). Händler können fortschrittliche Plattformen wie ThinkTrader, TradingView und MetaTrader 5 nutzen, mit anpassbaren Add-ons wie erhöhten Gewinnsplits, Expert Advisors und zusätzlichen Drawdowns. London - ThinkCapital, ein innovatives Unternehmen für den Bewertungshandel ( www.thinkcapital.com ), ist offiziell an den Start gegangen und bietet Händlern eine einzigartige Möglichkeit, durch eine Reihe strukturierter Herausforderungen Zugang zu größeren Handelskonten zu erhalten. Der CEO des Unternehmens, Faizan Anees, erklärte: "Unser Ziel ist es, die Welt des Prop-Trading zu demokratisieren und erfahrenen Händlern dabei zu helfen, die Lücke zwischen ihrer Energie und ihrem Vorsprung und dem Zugang zu finanziellen Ressourcen zu schließen, die ihre Fähigkeiten maximieren und ihre finanzielle Unabhängigkeit fördern können. Durch das Angebot von Spitzentechnologie und einem erstklassigen Support will ThinkCapital den Händlern ermöglichen, sich in der dynamischen Finanzwelt hervorzutun, und sie in die Lage versetzen, selbstbewusst zu handeln und ihr volles Potenzial auszuschöpfen." Unterstützt von ThinkMarkets' robuster Infrastruktur Die hochmoderne Liquidität und Technologie des Unternehmens wird von ThinkMarkets unterstützt, einem mehrfach regulierten und vertrauenswürdigen Broker, der dafür bekannt ist, die beste Handelsausführung in der Branche zu bieten. Diese strategische Partnerschaft gewährleistet, dass ThinkCapital unvergleichliche Handelsbedingungen und Zuverlässigkeit bieten kann. Das Hauptangebot von ThinkCapital umfasst drei verschiedene Handelsherausforderungen: die Lightning One-Phase Challenge, die Dual Step Two-Phase Challenge und die Nexus Three-Phase Challenge. Diese Herausforderungen sind auf verschiedene Handelsstile und -präferenzen zugeschnitten und ermöglichen Händlern mehrere Wege zum Zugang zu finanzierten Konten. Erfolgreiche Händler können ihre Fähigkeiten einsetzen, ohne ihr eigenes Kapital zu riskieren, und erhalten virtuelle Mittel, um in einer simulierten Umgebung zu handeln. Fortschrittliche Plattformen und anpassbare Bedingungen ThinkCapital (www.thinkcapital.com) bietet Zugang zu hochmodernen Handelsplattformen, einschließlich ThinkTrader, der sich nahtlos in TradingView integriert, und dem weit verbreiteten MetaTrader 5. ThinkTrader ist vollgepackt mit exklusiven Funktionen wie Werkzeuge für das Risikomanagement, TradingView-Charts und einer Market Replay-Funktion, die es Händlern ermöglicht, ihre Strategien im Nachhinein zu testen. Diese Vielfalt an Plattformen stellt sicher, dass Händler die Werkzeuge auswählen können, die ihren Handelsanforderungen am besten entsprechen. ThinkTrader-Nutzer können ihr Konto auch mit TradingView verbinden und so nahtlos aus den Charts heraus handeln. Zusätzlich zu den fortschrittlichen Plattformen bietet ThinkCapital hochgradig anpassbare Handelsbedingungen. Händler können ihre Handelserfahrung mit optionalen Add-Ons verbessern, z. B. mit höheren Gewinnsplits, zusätzlichen Drawdown-Limits und häufigeren Auszahlungsoptionen. Diese Flexibilität ermöglicht es den Händlern, ihre Handelsumgebung an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen und so ihr Erfolgspotenzial zu maximieren. Globale Reichweite und Vision Die Dienstleistungen von ThinkCapital, die am 29. Juli 2024 offiziell eingeführt wurden, sind mit gewissen Einschränkungen weltweit über die Online-Plattform verfügbar (mehr unter www.thinkcapital.com ). Das Unternehmen ist bestrebt, ein professionelles und hochtechnologisches Handelsumfeld zu schaffen, das es Händlern ermöglicht, ihre Fähigkeiten auf fortschrittlichen Plattformen zu nutzen. Der Bewertungsprozess ist gründlich, aber dennoch einfach, da die Händler alle Regeln einhalten und Gewinnziele erreichen müssen, um sich für finanzierte Konten zu qualifizieren. ThinkCapital will mit innovativer Technologie, verschiedenen Herausforderungen, fortschrittlichen Plattformen und der Möglichkeit, qualifizierte Gewinnanteile auf persönliche ThinkMarkets-Konten zu übertragen, einen neuen Standard in der Eigenhandelsbranche setzen. Das Ziel von ThinkCapital ist es, Händlern die notwendigen Werkzeuge und Möglichkeiten zu bieten, um erfolgreich zu sein und ihre Handelsfähigkeiten zu erweitern. Durch das Angebot dieser Funktionen ist ThinkCapital einzigartig positioniert, um Händlern beim Aufbau ihrer persönlichen Handelskonten zu helfen. Über ThinkCapital ThinkCapital ist ein Bewertungsunternehmen, das talentierten Händlern die Möglichkeit bietet, durch eine Reihe von strukturierten Herausforderungen Zugang zu größeren Handelskonten zu erhalten. Angetrieben von ThinkMarkets, einem mehrfach regulierten und vertrauenswürdigen Broker, bietet ThinkCapital fortschrittliche Handelsplattformen wie ThinkTrader, TradingView und MetaTrader 5. Das Unternehmen bietet anpassbare Handelsbedingungen mit optionalen Add-Ons, einschließlich erhöhter Gewinnaufteilung, Einsatz von EAs, zusätzliche Drawdown-Limits und beliebte Auszahlungsoptionen. ThinkCapital hat es sich zur Aufgabe gemacht, Händler auf der ganzen Welt zu unterstützen und ihnen durch innovative Technologien und strenge Bewertungsprozesse Wege zum Erfolg zu bieten, die es ihnen letztendlich ermöglichen, ihr persönliches ThinkMarkets Brokerage-Konto aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thinkcapital.com . Ansprechpartner für die Presse: Faizan Anees fanees@thinkcapital.com



