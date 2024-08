Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die deutlichen Rückgänge des ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen sowie des Saldos der Lageeinschätzungen lassen die konjunkturellen Sorgenfalten und die Zinssenkungserwartungen wieder größer werden, so die Analysten der Helaba.Der Rentenmarkt habe davon profitiert und auch von den schwächeren US-Erzeugerpreisen. Die Zinssenkungserwartungen in den USA hätten neuen Schwung erhalten und so habe der Euro zulegen können und letztlich auch die Aktienmärkte. ...

